Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 11 июля

Заболеваемость приближается к 250

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

За все время в крае зарегистрировали 56 722 случаев коронавируса, 47 591 человек выздоровел (+46 за сутки), 3 579 — скончались (+13 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находится 561 пациент, из них 184 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободна 691 койка.