Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 11 июля

Почти 250 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае. Вопреки запрету противники обязательной вакцинации устроили серию одиночных пикетов. Какие события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 11 июля – в подборке amic.ru.
За все время в крае зарегистрировали 56 722 случаев коронавируса, 47 591 человек выздоровел (+46 за сутки), 3 579 — скончались (+13 за сутки).
В тяжёлом состоянии сейчас находится 561 пациент, из них 184 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободна 691 койка.
За весь период в регионе выявили 18 410 заражений COVID-19. При этом выздоровел 17 291 пациент, в том числе 19 – за последние сутки.
В регионе умерло 293 человека с подтвержденным коронавирусом. Из них 248 скончались непосредственно от ковида.
На площади Свободы в Барнауле прошла серия одиночных пикетов против принудительной вакцинации.
Хотя власти Барнаула отозвали разрешение на пикет из-за введения новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, участники акции уверены, что ничего не нарушили.
Один из участников даже посвятил свой плакат объяснению, что собрание меньше 50 человек не считается массовым мероприятием.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем лучше питаться перед прививкой от коронавируса;
- как вакцинироваться от ковида, если заболел после первой прививки;
- куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата.
Что еще почитать и посмотреть 11 июля:
- Алтайский край ждет резкое похолодание;
- Соцсети: угонщики попали в смертельное ДТП в Алтайском крае;
- Лидер партии "Родина" посетил Барнаул и огорчился приемом властей;
- Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре;
- Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП под Бийском.
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