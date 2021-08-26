Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 августа

Заболеваемость составила 260 человек в сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 69 165.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+85 человек за сутки), Бийске (+21) и Славгороде (+16).

Выздоровели за весь период 52 639 человек, в том числе 151 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4579 летальных случаев.