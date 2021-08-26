Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 августа

25 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае за сутки. Регион готовится к третьей волне заболеваемости, которая ожидается осенью. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 26 августа – в подборке amic.ru.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+85 человек за сутки), Бийске (+21) и Славгороде (+16).
Выздоровели за весь период 52 639 человек, в том числе 151 – за последние сутки.
Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4579 летальных случаев.
За весь период в регионе выявили 20 547 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 070 пациентов, в том числе 53 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 342 человека с подтверждённым заболеванием.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заверил, что у системы здравоохранения Алтайского края есть ресурсы, чтобы достойно встретить осеннюю волну роста заболеваемости коронавирусом.
Во вторую волну возникли трудности, потому что заболевших в регионе было очень много, а медицинских работников не хватало. Кроме того, многие из них сами заболели. Сейчас силы удалось мобилизовать.
Впрочем, третья волна оказалась тяжелее второй: выросла нагрузка на реанимационные отделения, больше людей нуждаются в кислородной поддержке.
Более 60 тысяч жителей Алтайского края за время пандемии получили бесплатные лекарства для лечения от коронавируса, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
В первую очередь их давали пожилым людям, чтобы избежать тяжёлого течения болезни. Право на получение бесплатных лекарств есть у всех пациентов с ковидом.
Власти региона ведут работу по обеспечению кислородом ковидных госпиталей. Его закупают на предприятиях в Кемерове, Омске, Новосибирске, Томске.
Кроме того, единственный производитель кислорода в Алтайском крае планирует нарастить мощности с 5 до 20 тонн в сутки, заверил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
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