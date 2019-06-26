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Производство плит MDF запустили в Алтайском крае за 6 млрд рублей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Холдинг "Алтайлес" торжественно открыл Павловский деревообрабатывающих комбинат, рассчитанный на выпуск 250 тысяч кубов плиты

Открытие Павловского ДОКа / Фото: Александра Черданцева

Первое за Уралом производство древесноволокнистых плит (MDF) запустили в Алтайском крае. Торжественное открытие еще одного перерабатывающего предприятия лесной холдинговой компании "Алтайлес" состоялось во вторник, 25 июня. Комбинат площадью 54 га под Павловском обошелся в 6 млрд рублей. Власти региона возлагают на предприятие надежды по улучшению социально-экономического положения района. Подробности передает корреспондент Amic.ru.

Другого такого нет

"По стоимости – 6 млрд рублей – нет такого комбината в России и за рубежом. Это совершенный завод, в мире другого такого нет. Здесь самое современное оборудование. Окупаемость определена в семь лет. 60% продукции планируем сбывать на территории России, остальное – в другие страны, на Ближний Восток и страны СНГ. У нас еще много планов по глубокой переработке", – рассказал президент Союза организаций лесной отрасли Алтайского края Михаил Ключников, семья которого владеет холдингом.

Руководитель проекта "Павловский ДОК", генеральный директор ЛХК "Алтайлес" Иван Ключников (сын Михаила Ключникова) добавил в беседе с журналистами, что пришлось брать кредит (в среднем финансирование около 45% от общей суммы), и кредитная нагрузка весьма ощутима для предприятия. Для получения инвестиций компания заложила многое: имущество, технику, недвижимость.

Из чего производят

Новый комбинат перерабатывает низкосортную древесину и щепу. Все сырье – свое. И это естественно – ведь "Алтайлес" является крупнейшим арендатором леса в Алтайском крае. В структуре холдинга несколько предприятий по заготовке леса, а также два лесопильных комбината в Камне-на-Оби и Рубцовске.

Точный объем требуемого сырья здесь еще не посчитали, говорят, что примерно 600 тысяч кубометров. 180 тысяч из них (это кора и опилки) будут использованы в качестве топлива.

Что производят

Готовый продукт – древесноволокнистые плиты (MDF) шириной от 2100 до 2800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм. Из этой плиты производится ламинат, мебель, двери.

Проектная мощность должна составить 250 тысяч кубометров плит, выйти на нее компания планирует к концу года. Уже сегодня среди заказчиков – предприятия Москвы, Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Пензы, Нижнего Новгорода и других городов. На рынке есть дефицит на такого типа плиты, отмечает Иван Ключников. 

Завод в "чистом поле"

Почему комбинат решили строить в "чистом поле", не рядом уже с существующими предприятиями, откуда и поступает сырье, рассказал Ключников-младший. 

"Расположение завода здесь обусловлено сочетанием нескольких факторов, не только сырьевых. Во многом инфраструктурные. Не на каждой потенциальной площадке есть подстанция в 60 МВт, газопровод, который может дать 40 млн кубометров газа в год, нормальные санитарно-защитные условия. Плюс мы стремились строить предприятие на окраине, чтобы не лезть в села, не мешать людям", – сказал Иван Ключников.

На комбинате будут работать 200 человек, преимущественно из самого Павловского района. Для 70 из них компания строит частные дома из клееного бруса. 

Безотходное производство

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко (его на открытии не было, но его поздравление зачитал заместитель Александр Лукьянов), открытие такого предприятия – важный шаг не только для лесной отрасли и экономики региона, но и социально-экономического развития Павловского района, как сельской территории. Ожидается, что ежегодно новое предприятие должно отчислять во все виды бюджета около 600 млн рублей.

"Задача сегодня – это глубокая переработка, безотходное производство и продажа его по более высокой стоимости (чем сырье, – прим. ред.). Во многих лесных регионах есть проблема порубочных остатков, которые горят, гниют. А у нас теперь почти все будет перерабатываться", – прокомментировал Александр Лукьянов. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.06.2019 11:59
гость

отходы как лежали так и лежат в лесах!!! Классно на всю страну показали сырье из чего делают - явно круглые длинные отходы порубочные! На всю страну соврали!

0  0
26.06.2019 12:30
- гость -

А кому принадлежит Алтайлес?

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26.06.2019 12:32
- гость -

12:30
- гость -
Зарегистрирован в Литве, а принадлежит бывшему старичку-лесовичку и его семье.

0  0
26.06.2019 12:39
гость

а лес высаживать все же придется, причем не просто воткнули 2 сосны за 1 срубленную , а с контролем через 3-5 лет прижились они или нет!

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