Глава Алтая остался недоволен срывом сроков ремонта дорог

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин провел совещание, на котором подробно обсуждалась реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Республика впервые в истории участвует в нем, но уже понятно, что подрядчики отстают от графика.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на реализацию проекта в этом году выделено 728,4 млн рублей из бюджетов всех уровней, при этом из федерального бюджета – более 689,4 млн рублей. На эти средства будет отремонтировано 86,95 км дорог, из которых 78,03 км – региональные трассы, остальные – дороги местного значения. Работы пройдут на 11 участках регионального значения и 15 отрезках Горно-Алтайской агломерации – это дороги Горно-Алтайска и Маймы.

Врио начальника "Горно-Алтайавтодор" Константин Зорий доложил, что на двух участках в Чойском районе и на одном участке в Турочакском районе у подрядчиков возникло отставание от графика.

"Ситуация носит технический характер, но график необходимо соблюдать. Объемы работ должны быть выполнены качественно и в срок", – подчеркнул врио главы.

Константин Зорий доложил, что в рамках дополнительно выделенных из федерального бюджета 400 млн рублей в текущем году запланировано восстановить 15 аварийных мостов. В настоящее время осуществляется разработка проектной документации. Ожидается, что лимиты будут доведены в конце августа.

Кроме того, регион получит еще 237 млн рублей на восстановление мостов, разрушенных в период паводка в 2018 году. Это мост через реку Урсул в Онгудайском районе, мост через Сугаш в Усть-Коксинском районе и мост через реку Чарыш в Усть-Канском районе. На эти объекты уже получены положительные заключения экспертизы на проектную документацию.