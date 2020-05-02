Все меньше белых пятен: половина Алтайского края во власти коронавируса. Инфографика

В Алтайском крае на 2 мая подтвержден 451 случай заражения коронавирусом. Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки выявили 24 новых заболевших.
Впервые диагноз COVID-19 подтвержден в Третьяковском районе (два человека). Накануне новыми точками на карте распространения коронавируса стали Алтайский и Усть-Калманский районы, а также ЗАТО Сибирский.
Таким образом, на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае распределились следующим образом:
Змеиногорский район – 166;
Барнаул – 134;
Бийск – 40;
Поспелихинский район (с. Николаевка, с. Поспелиха) – 19;
Павловский район (п. Комсомольский, с. Шахи, с. Павловск, п. Новые Зори) – 11;
Немецкий национальный район (с. Гальбштадт, с. Кусак, с. Подсосново); Рубцовск; Рубцовский район (п. Куйбышево, с. Веселоярск, с. Новониколаевка) – по 8;
Горняк; Камень-на-Оби; Новичихинский район (село 10 лет Октября, с. Новичиха) – по 6;
Тальменский район (с. Ларичиха, с. Тальменка, с. Наумово, с. Луговое); Славгород; Первомайский район (с. Логовское, с. Березовка, с. Первомайское) – по 4;
Крутихинский район (с. Крутиха); Яровое; Новоалтайск – по 3;
Советский район (с. Советское); Кулундинский район (с. Кулунда, с. Троицк); Третьяковский район (с. Староалейское); ЗАТО Сибирский – по 2;
Родинский район (п. Мирный); Троицкий район (с. Троицкое); Целинный район (с. Верх-Марушка); Михайловский район (с. Михайловское); Алтайский район (с. Алтайское); Усть-Калманский район (с. Михайловка); Заринск; Бийский район; Романовский район (с. Сидоровка); Егорьевский район (с. Первомайское) – по 1.
Комментарии
Да уж...
451 из 31005 обследованных это 1.45 процента от обследованных, и 0,019 процента от всего населения Алтайского края (в крае 2 300 000 ). Вопрос - КОМУ НУЖНА ПАНИКА !!! ???
Может, кто-нибудь всё-таки объяснит, почему населённые пункты можно называть, а районы города - нет? По численности городские районы такие же, как и какое-нибудь село! А почему данные скрывают, оставляя ГОРОДСКИХ жителей и в неведении, и в опасности!
От 451 отнимите 69 которые выздоровели и можно делать новые расчеты))
31005 это наверняка количество сделанных тестов, по крайней мере по России цифры именно в тестах, значит людей намного меньше, в 2-3 раза.
Главе Змеиногорского пора работу искать
Пора перестать истерить с этой чахоткой. Есть гораздо более серьёзные проблемы, чем сезонное ОРЗ.
два Михайловских района на карте получилось