Житель Алтайского края пойдет в суд за изнасилование 17-летней девушки

33-летнего жителя Романовского района будут судить за изнасилование несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По информации ведомства, в июле 2019 года в одном из сел муниципалитета мужчина попросил компанию подростков за деньги открыть дверь его дома, поскольку он потерял ключи. Когда ребята помогли мужчине, он угостил их алкоголем во дворе.
"В то время, пока подростки отдыхали, мужчина под предлогом разговора попросил 17-летнюю девушку пройти к нему в дом. Заперев дверь изнутри, он изнасиловал гостью", — говорится в сообщении.
Своей вины обвиняемый не признал, поскольку, по его словам, все произошло по обоюдному согласию. Тем не менее, следователи собрали достаточные доказательств и направили уголовное дело в суд.
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