Ему был 41 год

25 октября 2026, 15:50, ИА Амител

Миша Маваши / Фото: скриншот видео из личного телеграм-канала Маваши

Российский рэпер Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) скончался в возрасте 41 года, сообщил его представитель в телеграм-канале исполнителя.

"Вынужден сообщить, что у нас произошла трагедия. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24 на 25 октября, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать. Разбираемся в ситуации. Все в шоке", — сказал он.

О рэпере

Михаил Ниц (Миша Маваши) — российский автор-исполнитель, поэт и писатель, фронтмен и основатель музыкального коллектива "Маваши group".

Музыкальную карьеру он начал в 2009 году. Первые два альбома — "Только правда" (2009) и "То, что видел" (2011) — критики характеризовали как содержащие элементы "бандитской" тематики.

В 2018 году создал основной коллектив "Маваши group". Музыканты начали создавать песни в жанрах альтернативного рока, рэп-рока и ню-метала.