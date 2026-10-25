Умер российский рэпер Миша Маваши
Ему был 41 год
25 октября 2026, 15:50, ИА Амител
Российский рэпер Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) скончался в возрасте 41 года, сообщил его представитель в телеграм-канале исполнителя.
"Вынужден сообщить, что у нас произошла трагедия. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24 на 25 октября, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать. Разбираемся в ситуации. Все в шоке", — сказал он.
О рэпере
Михаил Ниц (Миша Маваши) — российский автор-исполнитель, поэт и писатель, фронтмен и основатель музыкального коллектива "Маваши group".
Музыкальную карьеру он начал в 2009 году. Первые два альбома — "Только правда" (2009) и "То, что видел" (2011) — критики характеризовали как содержащие элементы "бандитской" тематики.
В 2018 году создал основной коллектив "Маваши group". Музыканты начали создавать песни в жанрах альтернативного рока, рэп-рока и ню-метала.
16:56:55 25-10-2026
Миша..Юра.. ну взрослые же мужики.детский сад
19:03:38 25-10-2026
Что ни рэпер то наркоман.
23:11:34 25-10-2026
По официальным данным представителя, Миша Маваши (Михаил Ниц) погиб в результате несчастного случая.
По данным Telegram-каналов Mash и Baza (со ссылкой на источники), непосредственной причиной стала тяжёлая огнестрельная ранение головы. Выстрел произошёл у артиста дома; жена, находившаяся в соседней комнате, услышала выстрел и вызвала скорую. Маваши доставили в реанимацию воронежской больницы «Электроника», но спасти не удалось — он потерял слишком много крови.
Правоохранительные органы рассматривают несколько версий: неосторожное обращение с оружием и возможный суицид. Проводятся баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Официального заключения о конкретной причине на момент публикации данных ещё нет.
12:01:02 26-10-2026
вообще пофигу, левый чувак какой-то, таких полно