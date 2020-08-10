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Итоги реализации национальных проектов за семь месяцев подводят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Заседание по этому вопросу прошло в правительстве
Фото: www.altairegion22.ru

Фото: www.altairegion22.ru

10 августа в правительстве Алтайского края прошло заседание Президиума Совета при Губернаторе края по стратегическому развитию и национальным проектам. Провел его глава региона Виктор Томенко.

Начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев отметил, что в 2020 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в крае будет направлено порядка 1,1 млрд рублей. Он добавил, что на докапитализацию Алтайского фонда микрозаймов дополнительно удалось привлечь почти 371 миллион рублей бюджетных средств. Также свыше 300 миллионов рублей направят на возмещение затрат предприятий на приобретение оборудования. 

По словам Евстигнеева, за один месяц в Алтайском крае зарегистрировано 2112 самозанятых. Готовится ряд поправок, которые предусмотрят возможность получения ими государственной поддержки. 

Кроме того на заседании обсудили вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Большое внимание будет уделено переобучению и повышению квалификации сотрудников. На это направлено более 2,5 млн рублей, пишет официальный сайт региона.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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