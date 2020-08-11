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Такой день. В Барнауле хотят поднять стоимость проезда и штрафовать за лай

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 11 августа
Фото: transphoto.ru

Фото: transphoto.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 11 августа. Без коронавируса.

Перевозчики Барнаула обратились в мэрию с призывом увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте. Они предлагают поднять цену проезда в автобусе до 27 рублей, в маршрутке – до 30 рублей, а в трамвае и троллейбусе – до 33 рублей. В качестве аргумента они приводят упавший вдвое пассажиропоток и связанные с этим убытки.

Застройщикам пандемия не помешала увеличить прибыль. За пять месяцев 2020 года у строительных предприятий резко уменьшился объем финансовых потерь – значение составило 9 млн рублей, хотя в прошлом году достигло порядка 43 млн рублей. При этом доля убыточных предприятий упала с 35,3% до 28,6%.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов предложил штрафовать хозяев лающих и шумящих домашних животных. Парламентарий рассказал, что это реакция на жалобы от населения по поводу шума от соседских собак и других питомцев.

Александр Суриков прокомментировал свое назначение координатором группы общественных советников главы Барнаула. Политик подчеркнул, что большая часть его жизни связана со столицей Алтайского края и он хочет помочь мэрии принимать "правильные решения".

Получил продолжение заочный диалог барнаульской мэрии и известного блогера-урбаниста Ильи Варламова по поводу ремонта улицы Ядринцева. В администрации краевой столицы признали, что обсуждали вопрос участия в проекте Варламова "БДСМ" ("Большие дороги с мэром"). Правда, никаких прямых контактов с блогером по этому поводу еще не было.

Барнаульца Виктора Юркина обвинили в задымлении городской площади и нарушении общественного порядка во время съемки агитационного видео КПРФ против поправок в Конституцию. По версии полиции, Юркин во время митинга использовал пиротехнические изделия. Коммунисты с такой трактовкой не согласны.

В алтайском селе Коробейниково перенесли выборы главы сельсовета в связи с отсутствием кандидатов. Голосование состоится в декабре 2020 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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