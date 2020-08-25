Туристка провалилась в расщелину в горах Алтая

Туристка упала в расщелину в урочище "Красная гора" на территории Усть-Коксинского района и провела там почти сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Инцидент случился 24 августа около 18:30 в 40 км от села Кайтанак. Участница незарегистрированной туристической группы при падении в расщелину сломала руку.
Прибывшие через 4 часа из села Усть-Кокса пожарные поднять пострадавшую не смогли из-за значительной глубины расщелины.
Ей спустили медикаменты, теплые вещи, продукты питания и фонарик. Группа спасателей АПСО из Горно-Алтайска прибыла на следующий день. В 17:00 туристку вызволили из западни.
Женщину с травмой руки и переохлаждением доставили в районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
Комментарии
Вот это я понимаю хлебнула приключений! А мы здесь в квартирах сидим, в мониторы пялимся