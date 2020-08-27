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Новости

Адвоката из Республики Алтай осудят за мошенничество с оплатой услуг

, ИА "Амител"
Юрист представил подложные документы и получил компенсацию в размере 13 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правозащитник из коллегии адвокатов Республики Алтай предстанет перед судом за мошенничество, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2018 году юрист выступал назначенным адвокатом обвиняемой по уголовному делу и заключил с ней соглашение на защиту. По договору он получил 40 тысяч рублей, и это лишило его права на оплату труда за счет федерального бюджета.

Позднее адвокат подал в следственные органы подложные документы, которые дали ему право на оплату процессуальных издержек, и путем обмана получил 13 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" в суд, теперь правозащитнику грозит до шести лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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