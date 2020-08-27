Четырехлетняя девочка на ходу выпала из машины в Горном Алтае

Маленький ребенок пострадал вечером 26 августа в Горно-Алтайске из-за неосторожности родителей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Около 21:30 на ходу из автомобиля ВАЗ-21099 выпала четырехлетняя девочка. Она получила ушибы и ссадины. Малышку осмотрели медики и пришли к заключению, что госпитализация ей не требуется.
Правоохранители выяснили, что девочку перевозили на заднем пассажирском сидении без специального удерживающего устройства.
В отношении 32-летнего водителя возбудили административное дело за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД.
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