Вторник, 13 Апрель, 16:28

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,51
€ 92,07
9°


4657883 +8173
Обь
194см +15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Два случая заражения ковидом выявили в Горном Алтае за сутки

, ИА "Амител"
Скончались в республике ещё двое пациентов с коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили два случая коронавируса, общее число заболевших выросло до 16 744 человек. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает оперативный штаб региона.

Выздоровели за весь период на Алтае 16 417 человек, в том числе восемь – за минувшие сутки.

Скончались ещё двое пациентов с COVID-19. Всего в республике зарегистрировали 232 летальных исхода.

Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 82 случая COVID-19, ещё 11 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 48 287 человек, а количество смертей достигло 2837.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
16:16
"Страшнее уже быть не может". Чего ждать алтайским туристам после закрытия Турции 0
16:05
В России за сутки выявили более 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом 0
15:54
Власти Барнаула пока не нашли замену ушедшему главе комитета ЖКХ Антону Бенсу 0
15:43
Всегда есть Крым. Закрытие Турции вызвало шквал обсуждений в Сети 4
15:30
Новая компания будет отвечать за вывоз мусора в Барнаульской зоне 5
15:18
Умер народный артист России Игорь Желтоухов 0
15:04
В Алтайском крае определили финалистов кадрового проекта "Региональный ПолитСтартап" 0
14:55
Исследование: в Алтайском крае 70% жителей чувствуют себя счастливыми 6
14:42
Два случая заражения ковидом выявили в Горном Алтае за сутки 0
14:31
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле очистилась ото льда. Онлайн-видеотрансляция 0
14:20
СМИ: человечество может остаться без бананов 9
14:06
Алтайский депутат попросила Путина проверить ректора университета 3
13:53
Сельчанин избил барнаульца и угнал у него автомобиль 0
13:41
Врачи перечислили симптомы рака кожи 0
13:28
Аналитики: долговая нагрузка на жителей Алтайского края снижается 3
13:16
Сергей Лавров назвал основную проблему США 34
13:03
В Барнауле пройдёт социальная акция "Стань Донором. Спаси Жизнь!" 0
12:55
Один из самых дорогих коттеджей региона продают в пригороде Барнаула за 75 млн рублей 3
12:41
Пропавшую в Барнауле 13-летнюю школьницу нашли живой 6
12:29
В Барнауле стали чаще гореть мусорные баки 0
12:15
На финишной прямой. Сотрудники "Барнаул РТИ" прошли обучение на "Фабрике процессов" 1
12:01
В Барнауле частично ограничили подачу отопления и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-2 8
11:53
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:42
Ольга Бузова отказалась вести обновлённый "Дом-2" 4
11:30
Алтайская пенсионерка, бросившаяся в ноги Дмитрию Медведеву, рассказала о новой проблеме 7
11:17
В Бийске отремонтируют детскую площадку, построенную Натальей Водяновой 1
11:04
Алтайским туристам рассказали, что делать с уже купленными путёвками в Турцию 24
10:55
Барнаульцы заметили первые подвижки льда на Оби 5
10:40
Полицейский и его жена спасли детей на пожаре в Рубцовске 2
10:28
Стало известно, когда россияне смогут получить первые вычеты за фитнес 8
10:15
"Наше Радио" разыгрывает билеты на концерт фолк-рок-группы "Мельница" 0
10:05
В одной из многоэтажек Барнаула разорвало мусоропровод 17
09:57
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 17 апреля 1
09:46
Россиянам могут разрешить поступать на бюджет в вузы до 35 лет 2
09:29
Эксперт рассказал, как продлить срок жизни ноутбука 4
09:17
Алтайская полиция опровергла "страшилку" о людях, которые разносят отравленные маски 1
09:03
Барнаульцам предлагают арендовать помещение бывшего бара в центре города 2
08:51
Психолог раскрыл привычки, которые не дают стать богатым 12
08:39
Юрист напомнила о штрафах для дачников за слишком высокие заборы 13
08:27
Учёные выяснили, что собаки могут ревновать 17
08:14
Жителей Алтайского края научат разговаривать с коллекторами 1
08:01
"Укладывается в пределы инфляции". В Минэнерго оценили темпы подорожания бензина 3
07:47
Девушку и двоих мужчин обвиняют в изнасиловании 18-летней жительницы Барнаула 10
07:32
Собираем экологичную косметичку. Пять советов, как собрать лучший набор и не разориться 0
07:19
Долги за электричество лишили барнаульского бизнесмена недвижимости за 11,5 млн рублей 0
07:03
25-этажные высотки возведут напротив "Магис Спорта" в Барнауле 52
06:46
Сибиряк застрелил домашнего лося 4
06:33
В алтайском лесничестве высадят свыше 3 млн сосен 4
06:17
Голикова назвала условие, при котором возобновится авиасообщение с Турцией и Танзанией 37
06:02
Мокрый снег обещают в Алтайском крае 13 апреля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.