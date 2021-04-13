Два случая заражения ковидом выявили в Горном Алтае за сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили два случая коронавируса, общее число заболевших выросло до 16 744 человек. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает оперативный штаб региона.

Выздоровели за весь период на Алтае 16 417 человек, в том числе восемь – за минувшие сутки.

Скончались ещё двое пациентов с COVID-19. Всего в республике зарегистрировали 232 летальных исхода.

Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 82 случая COVID-19, ещё 11 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 48 287 человек, а количество смертей достигло 2837.