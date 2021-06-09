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Такой день. Отмены ковидных выплат санитарам и "снос" речного вокзала в Барнауле

, ИА "Амител"
О главных событиях Алтайского края за 9 июня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На территории Речного вокзала в Барнауле начались инженерно-геологические изыскания. Сейчас рабочие берут пробы грунта, чтобы выяснить, насколько он надёжен. Глубина бурения составит порядка 80 метров. От результатов исследования будет зависеть, какой этажности будут возводить здания на территории.

23 санитара барнаульской городской больницы № 5 пожаловались на отмены ковидных выплат. По словам медицинских работников, они трудились в отделениях реанимации и интенсивной терапии по графику через сутки, проведя в среднем 288 часов в "красной" зоне.

Позднее ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве. По словам руководителя горбольницы № 5 Ирины Вильгельм, согласно фактам, изложенным в обращении персонала медучреждения, проводится служебное расследование.

Также она сообщила, что никаких дисциплинарных и иных взысканий к сотрудникам в мае не применялось. По её словам, реестр за май был передан в Фонд социального страхования 8 июня 2021 года в соответствии с табелем рабочего времени работников отделения.

Авторы жалобы утверждают, что всё это зафиксировали в журналах, которые находятся на постах в отделении. В доказательство они также готовы предоставить скриншоты "из рабочей группы, куда старшая медсестра печатает график работы".

Третья волна коронавируса может накрыть регион осенью 2021 года. По словам зампреда правительства Алтайского края Игоря Степаненко, такие выводы складываются из нескольких факторов.

В Барнауле перевозчики, которые планировали повысить стоимость проезда на 18 маршрутах, сохранят её на прежнем уровне – 25 рублей. Корреспонденту amic.ru в пресс-службе мэрии также подтвердили, что это именно решение перевозчиков. Они сами отказались повышать плату за проезд. По их словам, решение связано с резким оттоком пассажиропотока в летнее время и риском потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты.

Памятник архитектуры краевого значения, расположенный по улице Интернациональной, 150, начали разрушать в Барнауле. Рядом с объектом идёт строительство нескольких крупных жилищных комплексов.

Начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский в ближайшие несколько дней покинет свой пост ради должности в Нижнем Новгороде, сообщают источники. Ярослав Долинский курировал работу ведомства, занимающегося содержанием федеральных автомобильных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай, 11 лет. Ожидается, что его место займёт один из заместителей.

В Рубцовске злостных неплательщиков по алиментам привлекли к уборке территорий и служебных помещений муниципальных предприятий, а также к стрижке газонов и иным работам на благо города. Всего во втором квартале 2021 года в работах задействуют 38 человек.

В Барнауле приняли в эксплуатацию двухэтажное здание, в котором начинает новую жизнь алтайский театр кукол "Сказка". Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации выдал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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