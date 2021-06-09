"Политики тут нет": перевозчики объяснили, почему не стали повышать цены в Барнауле

В Барнауле 18 перевозчиков, которые планировали повысить стоимость проезда в начале июня 2021 года, передумали это делать. Речь идёт о нерегулируемых маршрутах. Владельцы транспортных организаций обратились в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи с соответствующими уведомлениями. По словам перевозчиков, решение связано с резким оттоком пассажиропотока в летнее время и риском потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты. При этом осенью новые тарифы всё равно будут введены, пояснил amic.ru автопредприниматель, владелец нескольких маршрутов Олег Бесчастный.

"Мы с коллегами встретились, посчитали все расклады и решили отложить вопрос до осени. Никакой политики тут нет (в сентябре выборы в АКЗС и Госдуму, – прим. ред.). Просто упал поток пассажиров. Студенты перестали пользоваться транспортом, многие горожане уехали на лето. У людей есть выбор, и они могут пересесть на регулируемые маршруты. Согласитесь, есть разница: ездить за 23 рубля или за 28 рублей. А если человек льготник, то поездка и вовсе обойдётся в 21 рубль", – пояснил Бесчастный.

При этом уже два дня на некоторых маршрутах действует повышенный тариф. Владельцы 18 нерегулируемых маршрутов этой весной закупили новую технику на 300 миллионов рублей. Например, маршруты № 27 и № 41 полностью обновили парк. На новых маршрутках стало комфортно кататься, и барнаульцы даже готовы платить больше за проезд. Олег Бесчастный отметил, что массовое обновление парка никак не зависит от тарифа. Перевозчикам даже выгоднее обслуживать новые маршрутки при нынешних ценах на проезд, чем тратить деньги на постоянную закупку запчастей. При этом осенью, пояснил автопредприниматель, они вновь обратятся в мэрию Барнаула с просьбой повысить тариф до 27-28 рублей. Однако очень важно, чтобы одновременно с этим изменили цены и за проезд на регулируемых маршрутах.

Как ранее стало известно, с июня барнаульские перевозчики намеревались поднять тарифы на 13 маршрутах до 26-30 рублей. Отмечалось, что такая мера обоснована значительными финансовыми расходами, связанными с обновлением транспорта. Из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута.

В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных самим же перевозчиком, исходя из экономической целесообразности, так как данные маршруты не компенсируется за счёт средств бюджета города.

По данным amic.ru, мэрия краевой столицы намерена вернуться к проблеме общественного транспорта в сентябре-октябре, после выборов в Госдуму и АКЗС.

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк ещё в начале февраля этого года заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%. Ожидается, что проезд в автобусе и трамваях будет стоить 25 рублей, в маршрутках 28 рублей.