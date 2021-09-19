Трёхдневную систему голосования жители Алтая назвали "удобной и комфортной" – крайизбирком

Жители Алтайского края положительно оценили трёхдневную систему голосования, отметила 19 сентября в ходе пресс-конференции руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. По её словам, традиционно в России выборы проходят в один день – воскресенье, но в 2021 году из-за пандемии коронавируса голосование решили провести 17-19 сентября.
"Решение о введении голосования в течение нескольких дней, как в России, так и зарубежных странах, было связано с обеспечением здоровья и санитарно-эпидемиологических гарантий для граждан. Это самый главный мотив. Когда наблюдается какая-то скученность, наличие очередей, активность на участках, у избирателей возникают вопросы о безопасности. Проведение голосования в один день, возможно, не позволило бы решить эти вопросы", – сообщила Акимова.
Алтайские избиратели, по её словам, уже отметили, что многодневная система делает голосование более удобным и комфортным. Это подтверждает и тот факт, что на горячую линию и при обсуждении этого вопроса с избирателями специалисты крайизбиркома не услышали ни одного отрицательного отзыва. Многие жители региона оценили возможность голосования в рабочий день (в пятницу, 17 сентября, – прим. ред.)
"Избиратель имеет возможность выбора времени и дня голосования. Некоторые даже отмечали, что трёх дней мало. Большой всплеск интереса по приходу на избирательный участок был в пятницу. Многие избиратели говорили, что пришли до работы, кто-то – в вечернее время, после работы, чтобы выходные посвятить другим делам. Я думаю, что по итогам анализа избирательной кампании надо посмотреть, как это повлияло на более активное участие избирателей", – отметила Акимова.
Комментарии
Предпочла бы онлайн голосование. Вот это действительно удобно!
Нет ничего проще - сим персонализирована СМС с запросом и ответ цифиркой , а по хотелке Яровой все зафиксируется в бигдату )))
В нашей прекрасной стране много чудес - куча уникальных номеров у одного чела ит.д.
удобная для кого?
Проведение голосования в один день, возможно, не позволило бы решить эти вопросы", – сообщила Акимова.
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"Возможно" - это всего лишь мнение Ирины Акимовой, что не означает автоматически в целом мнение избирателей Края.
19.09.2021 19:18
гость
Лично для меня. Но, думаю, что и для многих других тоже было бы удобно проголосовать, не выходя из дома.
Лично для меня. Но, думаю, что и для многих других тоже было бы удобно проголосовать, не выходя из дома.
так бюллютени не вбросишь
Реально удобно
19.09.2021 21:18
Пионер
В Москве, Питере и ряде других регионов, где было организовано онлайн голосование, этого не боятся. Проблема, похоже, в головах отдельных обывателей)