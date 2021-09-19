Трёхдневную систему голосования жители Алтая назвали "удобной и комфортной" – крайизбирком

Жители Алтайского края положительно оценили трёхдневную систему голосования, отметила 19 сентября в ходе пресс-конференции руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. По её словам, традиционно в России выборы проходят в один день – воскресенье, но в 2021 году из-за пандемии коронавируса голосование решили провести 17-19 сентября.

"Решение о введении голосования в течение нескольких дней, как в России, так и зарубежных странах, было связано с обеспечением здоровья и санитарно-эпидемиологических гарантий для граждан. Это самый главный мотив. Когда наблюдается какая-то скученность, наличие очередей, активность на участках, у избирателей возникают вопросы о безопасности. Проведение голосования в один день, возможно, не позволило бы решить эти вопросы", – сообщила Акимова.

Алтайские избиратели, по её словам, уже отметили, что многодневная система делает голосование более удобным и комфортным. Это подтверждает и тот факт, что на горячую линию и при обсуждении этого вопроса с избирателями специалисты крайизбиркома не услышали ни одного отрицательного отзыва. Многие жители региона оценили возможность голосования в рабочий день (в пятницу, 17 сентября, – прим. ред.)

"Избиратель имеет возможность выбора времени и дня голосования. Некоторые даже отмечали, что трёх дней мало. Большой всплеск интереса по приходу на избирательный участок был в пятницу. Многие избиратели говорили, что пришли до работы, кто-то – в вечернее время, после работы, чтобы выходные посвятить другим делам. Я думаю, что по итогам анализа избирательной кампании надо посмотреть, как это повлияло на более активное участие избирателей", – отметила Акимова.