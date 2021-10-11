Жительница Барнаула нашла червя в шоколадной конфете

Жительница Барнаула купила шоколадные конфеты, в одной из которых обнаружила червя. Об этом она рассказала в сообществе "Чёрный список Барнаул".

"В "Марии-Ра" на Воровского, 113, взяла конфеты на день рождения. 5 октября", – написала горожанка.

По её словам, 10 октября ребёнок съел восемь конфет, а затем взрослые увидели ещё на одной личинку.

В комментариях не все пользователи поверили в слова женщины и предположили, что она специально всё подстроила.

Кроме того, под записью на жалобу покупательницы ответил и сам магазин, пообещав проверить сроки годности партии и направить претензию поставщику.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на личинок в еде в детском инфекционном стационаре.