Жительница Барнаула нашла червя в шоколадной конфете

Жительница Барнаула купила шоколадные конфеты, в одной из которых обнаружила червя. Об этом она рассказала в сообществе "Чёрный список Барнаул".
"В "Марии-Ра" на Воровского, 113, взяла конфеты на день рождения. 5 октября", – написала горожанка.
По её словам, 10 октября ребёнок съел восемь конфет, а затем взрослые увидели ещё на одной личинку.
В комментариях не все пользователи поверили в слова женщины и предположили, что она специально всё подстроила.
Кроме того, под записью на жалобу покупательницы ответил и сам магазин, пообещав проверить сроки годности партии и направить претензию поставщику.
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на личинок в еде в детском инфекционном стационаре.
Комментарии
Радость то какая))) Давай амик жги!
ну и шо? червяк ел орешки. значит натур продукт!
червяяк как то не похож на шоколадного едка. Прям представил картину как поедая конфеты человек разглядывает каждую крупинку дабы найти червя или волосок. Ну не верю что то я в подобные посты. где доказательства, что этого червя не положили сами, или не приполз туда, хранясь рядом с яблочками с дачи?
ребенок съел восемь конфет, а затем взрослые увидели на еще одной личинку
А не много ли ребенку сладкого? надо жалобу написать в инспекцию по делам и безделию детей
Дело "ТД ОВК" цветет и пахнет, да и цвет тот же.
11.10.2021 10:28
- гость -
А не много ли ребенку сладкого? надо жалобу написать в инспекцию по делам и безделию детей
И конфеты не маленькие. Может проглот конфетный?
А компоты эта мама не варит из сухофруктов? Там тоже червячки имеются.
11.10.2021 10:36
- гость -
извиняюсь, я не силен в этих терминах.
проглот конфетный - это заболевание или вид существа?))
11.10.2021 10:46
- гость -
В Ералаше была серия толстяк ест конфеты одну за другой, а худой смотрит. Вот первый это проглот.
При наших растущих ценах сейчас еще деньги за червяка могут взять
дак что с червяком? кто знает?
похороны червяка завтра. прощание в зале на аносова с 10 до 11...
RIP
Амик а что не пишите что вчера в Боровихе сбили насмерть человека.
11.10.2021 11:04
- гость -
Из-за чего умер? Сварили в компоте?
Обычное дело. В орехах часто заводятся. Просто стечение обстоятельств, не более того.
Ну и чем они недовольны? По цене конфет еще и мясо приобрели!
При таких ценах, не мудрено найти личинок в конфете.
Продуктов качественных в Барнауле поискать надо.
Состав делает лучшего.
Либо химия, либо живность вот такая.
Позор всем кто обязан заниматься проверкой качества и сроков годности.
Как то мы немного позабыли о конфетах. Дату производства и годность.
Всё о молочных продуктах больше пекутся.
Печенья прогорклые, конфеты ужасные на вкус.
Отказались давно от химсладости.
11.10.2021 11:37
гость
Отказались давно от химсладости.
Если отказались давно, откуда такие подробные сведения?
Крымчанка, дочь офицера рассказала?
11.10.2021 10:41
- гость -
А компоты эта мама не варит из сухофруктов? Там тоже червячки имеются.
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А зачем вы покупаете червивые сухофрукты?
А грибы или виктория - это вообще страшная сила. Там живности всегда миллион.
Там живности всегда миллион.
и грибы и виктория моются перед употреблением. грибы так еще и термообработке подвергаются.
Пару лет назад тоже в достаточно дорогих конфетах с орехами черви попадались.
Конфету разломили, а с разлома паутинка тянется.
Вот судьба у червей.
Не погибли при прожарке и дроблении.
Потом в сладком удушье без света и свежего воздуха всю жизнь жить, а потом люди убивают.