Сегодня обстоятельства потребуют от вас не скорости, а точности. Появится желание закрыть вопрос одним решительным движением, однако поспешность может привести к необходимости все переделывать. Внимательно изучите условия и не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы.

На работе вероятен разговор с человеком, который способен повлиять на ваши дальнейшие перспективы. Покажите не только уверенность, но и готовность отвечать за результат.

В личной жизни не превращайте разницу во взглядах в соревнование. Иногда согласие начинается с признания права другого человека думать иначе.

Совет дня: прежде чем действовать, убедитесь, что вы правильно поняли задачу.