"Струя общего мычания". Арт-критик сравнил "Комнату культуры" с "Ласковым маем"

Вадим Климов отметил, что творчество барнаульской группы ему совсем не понравилось и предложил назваться "Кабинет школьного психолога"

06 сентября 2024, 15:16, ИА Амител

"Комната культуры" / Фото из социальных сетей

Арт-критик Вадим Климов в колонке на "Атмосфере" высказал свое мнение о творчестве барнаульской группы "Комната культуры". Он подчеркнул, что "безболезненно" отреагировал на появление коллектива и не обратил бы на него внимания, если бы информация не разошлась в СМИ.

"В эпоху тотального распространения русского рока и сибирского панка по России в каждой музыкальной палатке от Москвы до Владивостока можно было купить кассету группы "Теплая трасса". Эта группа из Барнаула была очень популярной в рамках того музыкального пространства. Но "Комната культуры" далеко не "Теплая трасса" с их откровением и гражданской поэтикой. У Жени Трофимова давняя нереализованная жажда свободы "Ихнего панка". А с "Комнатой культуры" у него осознанное попадание в струю общего мычания. Постараюсь объяснить. Старшее поколение должно помнить типичного пацанчика во дворе, исполняющего жалобные песни типа "Голуби летят над нашей зоной". Вспомнили? Вот это как раз исполнительская манера Жени Трофимова, вокалиста группы "Комната культуры", – отметил Климов.

Он подчеркнул, что прочитал биографию Жени, который окончил музыкальную школу по классу баяна.

"Мне стало два раза стыдно. Первый раз – за музыкальную школу. А второй раз стало стыдно за баян. Баян, это же мощь, воздух, душа от его мощного звука сворачивается и разворачивается. А в музыке Жени Трофимова маниакально-депрессивное состояние. Это даже не традиционные страдания или плач, есть в фольклоре такие жанры, и не depressive rock, у Трофимова – переживания и сомнения", – указал Климов.

Критик заявил, что ему понятно, почему такой стиль находит отклик у молодежи. Он сравнил "Комнату культуры" с "Ласковым маем" и выразил надежду на то, что вокруг группы не возникнет "бездна девичьей истерии".

Кроме того, Климов возмутился самим названием коллектива и предположил, что было бы уместнее назваться "Кабинет школьного психолога".