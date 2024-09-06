"Струя общего мычания". Арт-критик сравнил "Комнату культуры" с "Ласковым маем"
Вадим Климов отметил, что творчество барнаульской группы ему совсем не понравилось и предложил назваться "Кабинет школьного психолога"
06 сентября 2024, 15:16, ИА Амител
Арт-критик Вадим Климов в колонке на "Атмосфере" высказал свое мнение о творчестве барнаульской группы "Комната культуры". Он подчеркнул, что "безболезненно" отреагировал на появление коллектива и не обратил бы на него внимания, если бы информация не разошлась в СМИ.
"В эпоху тотального распространения русского рока и сибирского панка по России в каждой музыкальной палатке от Москвы до Владивостока можно было купить кассету группы "Теплая трасса". Эта группа из Барнаула была очень популярной в рамках того музыкального пространства. Но "Комната культуры" далеко не "Теплая трасса" с их откровением и гражданской поэтикой. У Жени Трофимова давняя нереализованная жажда свободы "Ихнего панка". А с "Комнатой культуры" у него осознанное попадание в струю общего мычания. Постараюсь объяснить. Старшее поколение должно помнить типичного пацанчика во дворе, исполняющего жалобные песни типа "Голуби летят над нашей зоной". Вспомнили? Вот это как раз исполнительская манера Жени Трофимова, вокалиста группы "Комната культуры", – отметил Климов.
Он подчеркнул, что прочитал биографию Жени, который окончил музыкальную школу по классу баяна.
"Мне стало два раза стыдно. Первый раз – за музыкальную школу. А второй раз стало стыдно за баян. Баян, это же мощь, воздух, душа от его мощного звука сворачивается и разворачивается. А в музыке Жени Трофимова маниакально-депрессивное состояние. Это даже не традиционные страдания или плач, есть в фольклоре такие жанры, и не depressive rock, у Трофимова – переживания и сомнения", – указал Климов.
Критик заявил, что ему понятно, почему такой стиль находит отклик у молодежи. Он сравнил "Комнату культуры" с "Ласковым маем" и выразил надежду на то, что вокруг группы не возникнет "бездна девичьей истерии".
Кроме того, Климов возмутился самим названием коллектива и предположил, что было бы уместнее назваться "Кабинет школьного психолога".
15:25:11 06-09-2024
А по периметру горят фонари...
12:15:04 07-09-2024
солисту точно петь не нужно. Даже если отбросить картинку, то слушать тоже невозможно. Самодеятельность. "Ласковый май" в самом бездарном его проявлении. Какой-то микрозакос под Нирвану в начале "композиции" и вдруг этот "вокал". Вспомнилось из "Формулы Любви": "...и поет так жааааалостливо"(с)
14:31:13 07-09-2024
Очень счастлива жить мире, в котором ценится любовь и музыка, а не «мнение»безызвестных критиков.
09:13:33 09-09-2024
Полина (14:31:13 07-09-2024) Очень счастлива жить мире, в котором ценится любовь и музыка... согласна, абсолютно
15:56:31 07-09-2024
сразу скажу, что я слушаю хорошую музыку и мне пришлось поискать на Ют эту "Комнату". как полный нуб почитала каменты, удивилась, настроилась на полный разнос, Нирвану и космический © голос. на обеде подготовилась, включила рандомное видео и услышала "йа-аа зову тебя луной", чутка не подавилась пельменем в приступе... ну, пусть будет услышанного, выключила. Вадим, молодец! вроде и не обидел, сравнив это с культовым, на минуточку, коллективом и в то же время понятно о чем речь. я бы так красиво сравнить не смогла, а просто попросила тазик. фанаты, фас!, минус те))
16:47:25 07-09-2024
тысячу раз Прав !!! такой отстой и позор эта группа. И мужик...уже взрослый, а всё "Женя". Как стыдно за них
09:32:27 09-09-2024
Гость (16:47:25 07-09-2024) тысячу раз Прав !!! такой отстой и позор эта группа. И мужик... а кто такой Вадим Климов, простите
18:29:40 07-09-2024
Вот и хейтеры подтянулись! Значит все идёт так, как надо! Ребята талантливые и крутые! Желаю им удачи и не обращать внимание на всю эту грязь в комментариях. Люди, не нравится вам, так и не слушайте, будто кто-то кого-то заставляет. Но оскорблять людей, причём, своих же с родного города - это прям фу.
13:59:16 08-09-2024
Точно - "Ласковый май 2.0 "
14:37:26 08-09-2024
Какой то бред в статье. Какая «Теплая трасса и какой Ихний панк»? Критик Вадим Климов, вы чьи песни слушали? Абсолютный непрофессионализм с вашей стороны или желание попиариться за счет такого грубого промаха?
Перед тем как высказывать свое мнение в новостном паблике ознакомьтесь хотя бы с творчеством именно Комнаты Культуры, а не с творчеством каких то неизвестных никому однофамильцев с неизвестными в России в данный момент песнями, которые даже рядом не стояли с Комнатой культуры и Женей Трофимовой по мощности, глубине, аранжировкам и т.д.
Вам 1 за статью. Непрофессионально.
07:56:03 09-09-2024
Леонова Наталья (14:37:26 08-09-2024) Какой то бред в статье. Какая «Теплая трасса и какой Ихний п... группа Теплая трасса была очень популярной в 90-е годы, когда не было интернета. Группа из Барнаула их кассеты продавали по всей стране. Альбом "Ихний панк" Евгения Трофимова выложен в сети как альбом Жени Трофимова и все поисковики музыки утверждают что это его альбом 2018 года. Если это не его творчество то пусть следит за распространением своей музыки.
15:27:10 08-09-2024
ну вот и соевые фанбои подключились в защиту "кк", скажу прямо, обычная попса, не более
09:33:54 09-09-2024
Собаки лают караван идёт !
Сколько злобных завистливых критиков