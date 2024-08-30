НОВОСТИКультура

"Комната культуры" выпустила клип, снятый во время залпового ливня в Барнауле

Участие в ролике приняла известная актриса Стася Милославская

30 августа 2024, 12:32, ИА Амител

Группа "Комната культуры" выпустила клип на песню "Все они о тебе", снятый в Барнауле. Ролик опубликовали на страницах коллектива в соцсетях.

Участие в съемках приняла актриса Стася Милославская, известная по ролям в картинах "Огонь", "На острие", "Стрельцов", "Один вдох", "Обычная женщина", "90-е. Весело и громко", "Красные браслеты". Девушка специально приехала из Москвы в Барнаул, чтобы сняться в клипе.

Напомним, съемки клипа совпали с сильным ливнем, в результате которого затопило улицу Мало-Тобольскую, где проходил весь процесс. Как рассказал фронтмен "Комнаты культуры" Евгений Трофимов, в этот день съемочная группа должна была поехать еще и в поле, но в итоге все решили, что пробежаться по огромным лужам будет интереснее: "Получилась полнейшая импровизация".

Евгений Трофимов и Роман Рудыка / Фото: страница

"Комната культуры" рассказала, как в клипе на новую песню снялась Стася Милославская

Музыканты отметили, что в новом клипе будет много сюрпризов и забавная импровизация
НОВОСТИКультура

Барнаул музыка

Комментарии 6

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гость

12:37:57 30-08-2024

сколько же они денег тратят на этот пеар

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Гость

13:26:33 30-08-2024

гость (12:37:57 30-08-2024) сколько же они денег тратят на этот пеар... а вам какое дело, не из вашего кармана же

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Гость

13:29:11 30-08-2024

гость (12:37:57 30-08-2024) сколько же они денег тратят на этот пеар... прежде чем использовать "умные" слова , надо хотя бы узнать как они пишутся

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Гость

13:32:25 30-08-2024

шляпа

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Барнаулец

13:44:14 30-08-2024

И сам клип совсем даже не интересен. Так, на три с минусом.

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Гость

14:29:55 30-08-2024

Ливня в клипе нет. Им нужно было сняться на фоне водопада с Ленинского в районе ТЦ Старый базар.
Нормальная группа. Только это больше акустика.

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