"Комната культуры" выпустила клип, снятый во время залпового ливня в Барнауле
Участие в ролике приняла известная актриса Стася Милославская
30 августа 2024, 12:32, ИА Амител
Группа "Комната культуры" выпустила клип на песню "Все они о тебе", снятый в Барнауле. Ролик опубликовали на страницах коллектива в соцсетях.
Участие в съемках приняла актриса Стася Милославская, известная по ролям в картинах "Огонь", "На острие", "Стрельцов", "Один вдох", "Обычная женщина", "90-е. Весело и громко", "Красные браслеты". Девушка специально приехала из Москвы в Барнаул, чтобы сняться в клипе.
Напомним, съемки клипа совпали с сильным ливнем, в результате которого затопило улицу Мало-Тобольскую, где проходил весь процесс. Как рассказал фронтмен "Комнаты культуры" Евгений Трофимов, в этот день съемочная группа должна была поехать еще и в поле, но в итоге все решили, что пробежаться по огромным лужам будет интереснее: "Получилась полнейшая импровизация".
12:37:57 30-08-2024
сколько же они денег тратят на этот пеар
13:26:33 30-08-2024
гость (12:37:57 30-08-2024) сколько же они денег тратят на этот пеар... а вам какое дело, не из вашего кармана же
13:29:11 30-08-2024
гость (12:37:57 30-08-2024) сколько же они денег тратят на этот пеар... прежде чем использовать "умные" слова , надо хотя бы узнать как они пишутся
13:32:25 30-08-2024
шляпа
13:44:14 30-08-2024
И сам клип совсем даже не интересен. Так, на три с минусом.
14:29:55 30-08-2024
Ливня в клипе нет. Им нужно было сняться на фоне водопада с Ленинского в районе ТЦ Старый базар.
Нормальная группа. Только это больше акустика.