"Комната культуры" выпустила клип, снятый во время залпового ливня в Барнауле

Участие в ролике приняла известная актриса Стася Милославская

30 августа 2024, 12:32, ИА Амител

Группа "Комната культуры" выпустила клип на песню "Все они о тебе", снятый в Барнауле. Ролик опубликовали на страницах коллектива в соцсетях.

Участие в съемках приняла актриса Стася Милославская, известная по ролям в картинах "Огонь", "На острие", "Стрельцов", "Один вдох", "Обычная женщина", "90-е. Весело и громко", "Красные браслеты". Девушка специально приехала из Москвы в Барнаул, чтобы сняться в клипе.

Напомним, съемки клипа совпали с сильным ливнем, в результате которого затопило улицу Мало-Тобольскую, где проходил весь процесс. Как рассказал фронтмен "Комнаты культуры" Евгений Трофимов, в этот день съемочная группа должна была поехать еще и в поле, но в итоге все решили, что пробежаться по огромным лужам будет интереснее: "Получилась полнейшая импровизация".