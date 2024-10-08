Больные рассеянным склерозом месяцами не могут попасть на прием в Барнауле

Сейчас активисты пытаются добиться, чтобы пациентов принимали в том числе и в частных клиниках по ОМС

08 октября 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Краевая клиническая больница в Барнауле / Фото: alt-hospital.ru

В Алтайском крае пациенты, больные рассеянным склерозом, месяцами не могут попасть к врачу, который занимается лечением этого заболевания. Дело в том, что в системе здравоохранения Алтайского края эти специалисты большая редкость. Принимают таких пациентов в кабинете экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии в Клинической больнице Алтайского края. И на полторы тысячи страждущих всего два врача. Это в государственной медицине. В частных поликлиниках такие специалисты есть. И сейчас активисты обивают пороги разных инстанций с просьбой дать возможность пациентам с рассеянным склерозом получать необходимую медицинскую помощь в платных клиниках по системе ОМС. Но пока результата нет, утверждает председатель Алтайской краевой общественной организации инвалидов, больных редкими (орфанными) заболеваниями "БРАСКОМ-Алтай" Дмитрий Иванов.

"Очередь на три месяца"

В кабинет демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии стремятся попасть не только больные рассеянным склерозом. Здесь же принимают и тех, у кого не менее сложные диагнозы. Например, болезнь Паркинсона. На два врача нагрузка порядка пяти тысяч человек (1,5 тысячи имеют диагноз "рассеянный склероз").

Очередь растягивается в среднем на три месяца. Дмитрий Иванов утверждает, что и спустя три месяца ожидания пациенту могут дать направление "сильно на потом".

Дмитрий Иванов (слева) / Фото предоставлено Дмитрием Ивановым

При этом больные должны получать помощь незамедлительно – в течение 14 дней им нужно попасть к специалисту. Даже необходимые им препараты по федеральной квоте они могут получить только по назначению врача соответствующего профиля, то есть в том самом кабинете Клинической больницы.

"Людям рекомендовано назначить препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, но только этот кабинет может выписать лекарство. Чем быстрее будет назначен препарат, тем эффективнее будет лечение. Но человек не может туда попасть, потому что очередь растягивается на три месяца. А порой говорят, что мы вас поставим в очередь, и через три месяца мы вам только скажем, когда вы сможете прийти. У меня так и было. Врачи же говорят, что чем быстрее человек начнет принимать препараты, тем эффективнее будет лечение и сократится риск инвалидизации", – рассказывает Иванов.

Как решить проблему?

Причем врачи по этому профилю в Алтайском крае имеются. Всего около пяти, и они даже защитили докторские диссертации по рассеянному склерозу, рассказывает Дмитрий. Но работают они в частных клиниках, и прием к ним стоит от полутора до трех тысяч рублей. К профессорам – еще дороже. А помимо консультаций, пациентам приходится ставить капельницы – тоже под наблюдением врача, а это все влечет дополнительные расходы.

И сейчас активисты пытаются добиться, чтобы пациентов с рассеянным склерозом принимали не только в государственной больнице, но и в частных клиниках по ОМС (обязательное медицинское страхование. – Прим. ред.).

"Есть платная клиника, где врачи принимают, и если государство выделит квоты по ОМС, больные смогли бы туда ходить, и проблема была бы решена, кабинет в Клинической больнице разгрузили бы. Если региональное Министерство здравоохранения поручит выдавать квоты по ОМС, их будут выдавать. Мы общались с замминистра здравоохранения, но пока проблема с квотами так и не решена", – говорит Иванов.

Мероприятие кабинета экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии в Клинической больнице Алтайского края / Фото: alt-hospital.ru

По его словам, правительство Алтайского края уже взаимодействует с Минздравом, чтобы частные центры смогли принимать пациентов по ОМС.

"Они ждут каких-то шагов от Министерства здравоохранения. Законом предусмотрено выделение частному центру квоты. Почему бы не дать эти квоты для пациентов с рассеянным склерозом? Ведь три месяца ожидания – это упущенное время, люди страдают, можно за эти месяцы стать полным инвалидом. И решать эту проблему нужно как можно быстрее", – возмущен Дмитрий.

Редакция amic.ru направила запрос в Минздрав Алтайского края по этому вопросу.