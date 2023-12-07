Что известно о стрельбе с участием восьмиклассницы в Брянской области?

Известно, что погибли два человека, еще пятеро пострадали. Двое детей в больнице в состоянии средней тяжести. Девочка, устроившая стрельбу, также погибла. По данным Readovka, также пострадала и учительница, проводившая в это время урок.

Как пишет издание Mush, Алина стреляла в другую школьницу Марию, с которой у нее был конфликт из-за мальчика Никиты. Девочки не могли его поделить между собой. Сам мальчик также был ранен.

Сестра-близнец Алины — 14-летняя Даша — тоже тихоня. О готовящейся стрельбе она, предварительно, ничего не знала. В момент трагедии девочка была в кабинете и не пострадала.

На месте работают сотрудники правоохранительных служб, которые разбираются в деталях произошедшего. Как пишет ТАСС, конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии.

По словам собеседника агентства, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять. Также выяснилось, что рамка металлодетектора в гимназии №5 в Брянске, где школьница устроила стрельбу из охотничьего ружья, не работала.