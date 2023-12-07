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Что известно о стрельбе с участием восьмиклассницы в Брянской области?

Подробностей инцидента пока нет

07 декабря 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: официальный сайт гимназии № 5
Фото: официальный сайт гимназии № 5

Стрельба в школе Брянска произошла утром 7 декабря 2023 года. По предварительным данным, одна из учениц восьмого класса пришла в школу с оружием и выстрелила несколько раз. Речь идет о гимназии № 5. Рассказываем, что известно о происшествии на эту минуту.

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Что произошло?

Подробностей не много. В социальных сетях появилась информация, что рядом с гимназией стоят машины Росгвардии и скорой помощи. Позже в СМИ сообщили о том, что в учебное заведение пришла девочка с охотничьим ружьем "Бекас-3", принадлежащим ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе. 

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Что известно о девочке, которая устроила стрельбу?

По данным местных СМИ, это 14-летняя Дарья А. Она училась в восьмом классе местной школы. Как пишут СМИ со ссылкой на подруг девушки, она, была замкнутой и тихой, ни с кем особо не общалась и считалась "странной". Якобы за это сверстники над ней издевались. Отец девушки, кстати, уже задержан и его допрашивают следователи. У мужчины был вчера день рождения и следствие уверено, что дочь воспользовалось этим фактом.
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Сколько человек пострадало?

Известно, что погибли два человека, еще пятеро пострадали. Двое детей в больнице в состоянии средней тяжести. Девочка, устроившая стрельбу, также погибла. По данным Readovka, также пострадала и учительница, проводившая в это время урок.

Как пишет издание Mush, Алина стреляла в другую школьницу Марию, с которой у нее был конфликт из-за мальчика Никиты. Девочки не могли его поделить между собой. Сам мальчик также был ранен.

Сестра-близнец Алины — 14-летняя Даша — тоже тихоня. О готовящейся стрельбе она, предварительно, ничего не знала. В момент трагедии девочка была в кабинете и не пострадала.

На месте работают сотрудники правоохранительных служб, которые разбираются в деталях произошедшего. Как пишет ТАСС, конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии.

По словам собеседника агентства, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять. Также выяснилось, что рамка металлодетектора в гимназии №5 в Брянске, где школьница устроила стрельбу из охотничьего ружья, не работала.

чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: Стрельба в брянской школе

Комментарии 2

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Гость

14:48:20 07-12-2023

12 минут назад, источник: Lenta.Ru Раскрыта личность устроившей стрельбу в российской школе ученицы Стрельбу в гимназии № 5 Брянска открыла 14-летняя ученица восьмого класса. По данным источника, подросток подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам на уроке биологии. Ранее сообщалось, что подросток пронесла с собой в школу оружие отца.

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Гость

07:40:43 08-12-2023

Если бы отца мобилизовали

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