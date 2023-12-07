Что известно о стрельбе с участием восьмиклассницы в Брянской области?
Подробностей инцидента пока нет
07 декабря 2023, 14:37, ИА Амител
Стрельба в школе Брянска произошла утром 7 декабря 2023 года. По предварительным данным, одна из учениц восьмого класса пришла в школу с оружием и выстрелила несколько раз. Речь идет о гимназии № 5. Рассказываем, что известно о происшествии на эту минуту.
Что произошло?
Что известно о девочке, которая устроила стрельбу?
Сколько человек пострадало?
Известно, что погибли два человека, еще пятеро пострадали. Двое детей в больнице в состоянии средней тяжести. Девочка, устроившая стрельбу, также погибла. По данным Readovka, также пострадала и учительница, проводившая в это время урок.
Как пишет издание Mush, Алина стреляла в другую школьницу Марию, с которой у нее был конфликт из-за мальчика Никиты. Девочки не могли его поделить между собой. Сам мальчик также был ранен.
Сестра-близнец Алины — 14-летняя Даша — тоже тихоня. О готовящейся стрельбе она, предварительно, ничего не знала. В момент трагедии девочка была в кабинете и не пострадала.
На месте работают сотрудники правоохранительных служб, которые разбираются в деталях произошедшего. Как пишет ТАСС, конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии.
По словам собеседника агентства, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять. Также выяснилось, что рамка металлодетектора в гимназии №5 в Брянске, где школьница устроила стрельбу из охотничьего ружья, не работала.
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12 минут назад, источник: Lenta.Ru Раскрыта личность устроившей стрельбу в российской школе ученицы Стрельбу в гимназии № 5 Брянска открыла 14-летняя ученица восьмого класса. По данным источника, подросток подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам на уроке биологии. Ранее сообщалось, что подросток пронесла с собой в школу оружие отца.
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Если бы отца мобилизовали