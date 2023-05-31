Два молодых врача пополнили штат рубцовского онкодиспансера
Учреждение является единственным на 300 тысяч человек из 12 удалённых от Барнаула районов
31 мая 2023, 16:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Штат рубцовского онкодиспансера пополнили два молодых врача-онколога. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Врач-ординатор Владислав Финтяжев учился в медицинском университете по целевому направлению с первого курса. С третьего он проходит ординатуру в онкодиспансере. Ещё один врач – Денис Семёнов. Он будет оперирующим хирургом.
В учреждении отметили, что важно давать молодым людям шанс на обучение и получение опыта.
Отмечается, что рубцовский онкодиспансер – единственное учреждение, которое обслуживает 300 тысяч человек в 12 отдалённых от Барнаула районах.
16:28:56 31-05-2023
Ндаааа... Не повезло...
17:23:00 31-05-2023
А почему не повезло? и кому не повезло?
00:10:38 01-06-2023
Ну что ж, теперь все 300 000 больных скорёхонько встанут на ноги. Как же так - свой медВУЗ в крае и не можем обеспечить больницы кадрами. А ответ прост - все и всё в бизнес. А больные пускай вон подорожником да шиповником лечатся. Этих лекарств в крае полно, не то что врачей.