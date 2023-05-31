Два молодых врача пополнили штат рубцовского онкодиспансера

Учреждение является единственным на 300 тысяч человек из 12 удалённых от Барнаула районов

31 мая 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Штат рубцовского онкодиспансера пополнили два молодых врача-онколога. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Врач-ординатор Владислав Финтяжев учился в медицинском университете по целевому направлению с первого курса. С третьего он проходит ординатуру в онкодиспансере. Ещё один врач – Денис Семёнов. Он будет оперирующим хирургом.

В учреждении отметили, что важно давать молодым людям шанс на обучение и получение опыта.

Отмечается, что рубцовский онкодиспансер – единственное учреждение, которое обслуживает 300 тысяч человек в 12 отдалённых от Барнаула районах.