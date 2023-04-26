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"Фонтан" с горячей водой и камнями забил в Рубцовске

Предположительно, причиной открытия коммунального "гейзера" стал прорыв трубы

26 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

"Фонтан" с горячей водой забил на дороге по улице Киевской в Рубцовске. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Рубцовск", гейзер "открылся" днём 25 апреля.

Предположительно, причиной инцидента стал прорыв трубы с горячей водой – такого мнения придерживаются местные жители. Струя была настолько сильной, что выбрасывала обломки асфальта. 

Комментаторы иронизировали над ситуацией и предлагали оформить появившийся в городе "фонтан" как "местную достопримечательность".

Рубцовск коммунальная авария

Комментарии 1

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Гость

13:47:12 26-04-2023

Весна, фонтан ну классно же. Нет опять один негатив от людей

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