"Фонтан" с горячей водой и камнями забил в Рубцовске

Предположительно, причиной открытия коммунального "гейзера" стал прорыв трубы

26 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Фонтан" с горячей водой забил на дороге по улице Киевской в Рубцовске. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Рубцовск", гейзер "открылся" днём 25 апреля.

Предположительно, причиной инцидента стал прорыв трубы с горячей водой – такого мнения придерживаются местные жители. Струя была настолько сильной, что выбрасывала обломки асфальта.

Комментаторы иронизировали над ситуацией и предлагали оформить появившийся в городе "фонтан" как "местную достопримечательность".