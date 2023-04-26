"Фонтан" с горячей водой и камнями забил в Рубцовске
Предположительно, причиной открытия коммунального "гейзера" стал прорыв трубы
26 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
"Фонтан" с горячей водой забил на дороге по улице Киевской в Рубцовске. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Рубцовск", гейзер "открылся" днём 25 апреля.
Предположительно, причиной инцидента стал прорыв трубы с горячей водой – такого мнения придерживаются местные жители. Струя была настолько сильной, что выбрасывала обломки асфальта.
Комментаторы иронизировали над ситуацией и предлагали оформить появившийся в городе "фонтан" как "местную достопримечательность".
13:47:12 26-04-2023
Весна, фонтан ну классно же. Нет опять один негатив от людей