Памяти Владимира Жириновского. Самые яркие фото эпатажного политика

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На 76-м году жизни умер Владимир Вольфович Жириновский — основатель партии ЛДПР и самый, пожалуй, харизматичный политик современной России. Его появление на публике сопровождались яркими, экспрессивными высказываниями, Жириновский никогда не лез за словом в карман и всегда умел удивить.

Собрали самые яркие снимки эпатажного политика.