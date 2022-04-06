Памяти Владимира Жириновского. Самые яркие фото эпатажного политика

О смерти бессменного лидера ЛДПР стало известно 6 апреля

6 апреля 2022, 19:12
Фото: ТАСС

На 76-м году жизни умер Владимир Вольфович Жириновский — основатель партии ЛДПР и самый, пожалуй, харизматичный политик современной России. Его появление на публике сопровождались яркими, экспрессивными высказываниями, Жириновский никогда не лез за словом в карман и всегда умел удивить.

Собрали самые яркие снимки эпатажного политика.

Провидец, оратор и шоумен. Чем запомнился основатель ЛДПР Владимир Жириновский

Провидец, оратор и шоумен. Чем запомнился основатель ЛДПР Владимир Жириновский

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