Памяти Владимира Жириновского. Самые яркие фото эпатажного политика
О смерти бессменного лидера ЛДПР стало известно 6 апреля
6 апреля 2022, 19:12
Фото: ТАСС
На 76-м году жизни умер Владимир Вольфович Жириновский — основатель партии ЛДПР и самый, пожалуй, харизматичный политик современной России. Его появление на публике сопровождались яркими, экспрессивными высказываниями, Жириновский никогда не лез за словом в карман и всегда умел удивить.
Собрали самые яркие снимки эпатажного политика.
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