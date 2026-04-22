В список попали как известные многим промышленные гиганты, так и весьма неожиданные представители здравоохранения и транспорта

22 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Промышленность в Барнауле / Фото: Слава Степанов / amic.ru

59 организаций Алтайского края вошли в свежесформированный перечень приоритетных предприятий региона. Правда, несмотря на громкое название, прямых "бонусов" в виде субсидий или налоговых послаблений данный статус сам по себе не несет. Ознакомиться со списком можно на официальном портале опубликования правовых актов.

Как сказано в документе, перечень создали для выполнения приказа федерального Министерства труда и социальной защиты "О мониторинге и анализе деятельности органов службы занятости". Использовать подобные списки в регионах будут для того, чтобы оценить, насколько эффективно упомянутые службы занятости помогают важнейшим предприятиям региона находить работников.

Всего алтайский реестр приоритетных предприятий насчитывает 59 позиций. Большинство из них известны гражданам, интересующимся экономикой региона. Это "Алтай-Кокс", "Кучуксульфат", "Сибирь-Полиметаллы" и ФНПЦ "Алтай". Попали в список и крупные аграрные и пищевые компании: "Эконива Алтай", "Куриное Царство", "Коротоякский элеватор".

Есть в нем и непроизводственные организации: "Авиапредприятие "Алтай", "РЖД-Здоровье", санатории "Алтай" и "Рассия" (это официальное название организации. — Прим. ред.) и краевые ДСУ.

Попасть в перечень приоритетных предприятий можно несколькими способами. Например, компания может участвовать в выполнении какого-либо нацпроекта или относиться к категории градообразующих или системообразующих. Могут попасть в перечень оборонные предприятия и предприятия из приоритетных секторов экономики. Однако судя по документации, основным плюсом от нахождения в данном реестре для предприятия будет большее внимание от служб занятости, для которых закрытие вакансий на них становится отдельной задачей.

Напомним, в феврале 2026 года Алтайкрайстат опубликовал данные, свидетельствующие о спаде в промышленном производстве в регионе в 2025 году. Согласно подсчетам ведомства, индекс промышленного производства в крае составил 97,8%.