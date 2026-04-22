Красную книгу обновят в Республике Алтай впервые за десятилетие
Сейчас уже ведется подготовка новой редакции
22 апреля 2026, 15:32, ИА Амител
В Республике Алтай готовятся обновить региональную Красную книгу — последнее издание выходило почти десять лет назад, и за это время ситуация с редкими видами заметно изменилась. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам заседания.
Как отметил глава республики Андрей Турчак, численность многих "краснокнижных" растений и животных за прошедшие годы изменилась, поэтому действующее издание требует актуализации.
Красная книга региона традиционно выпускается в двух томах. Сейчас уже ведется подготовка новой редакции, а ее переиздание запланировано на 2027 год.
Турчак поручил привлечь к работе над обновленным изданием представителей научного и экспертного сообщества, чтобы обеспечить максимально точную и современную оценку состояния редких видов в регионе.
Ранее сообщалось, что слухи о том, что в России якобы могут упростить охоту на животных из Красной книги, не подтвердились — действующие правила останутся прежними, а контроль за выдачей разрешений станет даже прозрачнее.
