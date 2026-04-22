За нарушение правил переноса отпуска работодателю грозит штраф до 50 тыс. рублей

22 апреля 2026, 15:03, ИА Амител

Злой сотрудник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Работодатель не имеет права менять дату отпуска, утвержденную по графику, сообщил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости. Нарушение графика отпусков влечет за собой штраф для организации.

«Работодатель обязан уведомить сотрудника о предстоящем отпуске минимум за две недели до его начала. Если работодатель игнорирует это требование или просит перенести уже утвержденный отпуск, сотрудник может потребовать приказ об отпуске и обратиться в комиссию по трудовым спорам или государственную инспекцию труда», — отметил он.

Айрат Гибатдинов подчеркнул, что за нарушение графика отпусков работодатель может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП.

Сенатор отметил, что график отпусков, утвержденный за две недели до новогодних праздников, обязателен для исполнения обеими сторонами. Изменение графика без согласия считается нарушением трудового законодательства. Сотрудник имеет право на 14 дней непрерывного отпуска из 28.

Даже производственная необходимость не освобождает работодателя от обязанности отпустить сотрудника в отпуск или отозвать его без согласия.