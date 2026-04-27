На нескольких трассах Алтайского края ввели ограничения для транспорта
Движение закрыто для всех машин в Алейском и Хабарском районах
27 апреля 2026, 11:32, ИА Амител
Министерство транспорта Алтайского края информирует о действующих ограничениях на региональных трассах.
Полный запрет для всех видов транспорта:
дорога Алейск — Безголосово — а/д К-13 в Алейском районе;
трасса Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан на отрезке от села Усть-Курья до села Хабары в Хабарском районе.
Ограничение для пассажирского и грузового транспорта:
трасса Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области на участке между селом Ельцовка и границей Кемеровской области в Ельцовском районе.
Временный запрет для машин весом более 10 тонн:
Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;
Алексеевка — Березовка — Солонешное (отрезок от села Березовка до села Солонешное в Солонешенском районе);
Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское в Троицком районе;
Усть-Курья — станция Хабары (участок от трассы К-08 до К-89 в Хабарском районе);
Р-253 — Зональное — К-35 в Зональном районе;
Смоленское — Линевский — Песчаное в Смоленском районе;
Катунское — Верх-Обский — Молочный в Смоленском районе.
Ограничение для машин весом более 8 тонн:
Подъезд к поселку Солнечному — участок от города Алейска до поселка Солнечного в Алейском районе.
