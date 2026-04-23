В Барнауле неизвестные ночью спилили молоденькие сосны
Местные жители отметили, что злоумышленники приехали на мотоциклах
23 апреля 2026, 10:23, ИА Амител
В Барнауле в микрорайоне Дружный неизвестные спилили молоденькие сосны и фонарный столб на пересечении улиц Энтузиастов и 65 лет Победы, сообщается в Max-канале "Дружный район Барнаул".
«Пока неизвестно, кто ответственен за этот поступок и какова его причина. Просим как можно скорее решить проблему мирным путем, иначе в дело будет вынуждена вмешаться полиция», — говорится в сообщении.
ЧП произошло ночью 23 апреля на территории ЖК "Новая высота". Местные жители отметили, что злоумышленники приехали на мотоциклах.
10:26:38 23-04-2026
иначе... а в спортлото писали?
если без шуток - полиция уже должна своих Пинкертонов привлечь.
видимо заявление писать побаиваются.
10:28:20 23-04-2026
и какова его причина --- реально, зачем? решить проблему мирным путем --- как, новые посадить?
10:40:27 23-04-2026
Гость (10:28:20 23-04-2026) и какова его причина --- реально, зачем? решить проблему мир... кто-то парковку желает там оформить, скорее всего, как у соседнего дома.
21:06:46 25-04-2026
Гость (10:40:27 23-04-2026) кто-то парковку желает там оформить, скорее всего, как у сос... Ее убрать надо у соседнего дома 55
10:30:20 23-04-2026
Обзор от ИИ
Повреждение зеленых насаждений (деревьев, кустарников, клумб) регулируется КоАП РФ Статья 8.28 и региональными законами. Незаконная рубка/повреждение в лесах влечет штраф для граждан от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб.. За порчу насаждений в городах (парки, дворы) наказание часто жестче по местным кодексам
10:36:45 23-04-2026
Musik (10:30:20 23-04-2026) Обзор от ИИПовреждение зеленых насаждений (деревьев, кус... За каждое дерево 200-300 тысяч штрафа легко насчитают
13:17:50 23-04-2026
Гость (10:36:45 23-04-2026) За каждое дерево 200-300 тысяч штрафа легко насчитают... минимальный штраф оказывается подрос) 500 тысяч рублей * 7 деревьев = 3,5 млн рублей.
10:51:26 23-04-2026
Musik (10:30:20 23-04-2026) Обзор от ИИПовреждение зеленых насаждений (деревьев, кус... Не жестче. Статья 40-3. Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в составе зеленого фонда городских и сельских поселений, нарушение установленных требований по охране зеленых насаждений (в ред. Закона Алтайского края от 11.11.2019 N 94-ЗС)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
12:22:08 23-04-2026
Гость (10:51:26 23-04-2026) Не жестче. Статья 40-3. Уничтожение или повреждение зеленых ... Вообще-то именно жестче. Статья 260 Уголовного кодекса
13:11:00 23-04-2026
Гость (12:22:08 23-04-2026) Вообще-то именно жестче. Статья 260 Уголовного кодекса... 261. значительный - более 10, крупный - более 50
кточ байкеры попали.
13:16:28 23-04-2026
Гость (12:22:08 23-04-2026) Вообще-то именно жестче. Статья 260 Уголовного кодекса... Минимальное наказание — штраф в размере до пятисот тысяч рублей. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
10:34:53 23-04-2026
А почему спилены деревья перед трёхэтажкой на Социалистическом 85? Там ещё пни свежие. Появятся ли там новые деревья вместо тех?
12:08:48 23-04-2026
Гость (10:34:53 23-04-2026) А почему спилены деревья перед трёхэтажкой на Социалистическ... Неа, не появятся. Как и везде, впрочем. Вон, снова подрядчика ищут на спил деревьев в Центре на 2,3 ляма. А на посадку денег не предусмотрено. Больно смотреть, как когда-то самый зелёный город Сибири, город моего детства превращают в ЭТО...
10:36:42 23-04-2026
Вандалы!!!, на лесоповал данных ушлепков!, данное происшествие носит явный вызов обществу, оскорбление, не уважение, наказание должно быть строгим и освещаться во всех СМИ....
11:13:13 23-04-2026
Медведь-шатун (10:36:42 23-04-2026) Вандалы!!!, на лесоповал данных ушлепков!, данное происшеств... Ну тут вызывают вопросы столь быструю реакцию главы города. Со стороны похоже больше на спланированнную акцию. По видео видно, что это не подростки, а взрослые люди. Взрослые люди на моцике значит в своём уме и сознании. Какой был мотив у этих людей? Какой смысл этой акции) В этом месте столько камер, задержать уже должны были этих лиц, за ночь.
10:42:02 23-04-2026
Освободили место для парковки - что тут не понятного?
11:02:24 23-04-2026
кураторов ищут ?
11:03:54 23-04-2026
Это сделали мотоциклисты? И почему я не удивлён.
11:42:12 23-04-2026
неужели нет ни одной камеры?
МВД должна найти преступников. Это не поступок, а преступление - нарушение благоприятной среды граждан
11:50:23 23-04-2026
спилить елки и столб это явно электропилой делали
откуда запитывались? почему все слышали и не сообщили? порука?
тут групповое преступление оказывается
12:51:00 23-04-2026
Гость (11:50:23 23-04-2026) спилить елки и столб это явно электропилой делалиоткуда ... Про бензо- инструмент не слышали?
13:12:11 23-04-2026
Гость (12:51:00 23-04-2026) Про бензо- инструмент не слышали?... Сейчас аккумуляторных полно, они очень малошумные. И никакого подключения к питанию не надо
16:15:08 23-04-2026
Гость (11:50:23 23-04-2026) спилить елки и столб это явно электропилой делалиоткуда ... Да хоть от того же фонаря, если не было пилы бензиновой или аккумуляторной.
12:04:59 23-04-2026
Прокуратура и полиция взяла на контроль и исполнение этот вопиющий акт вандализма? Ищите заказчиков этого вандализма за границей.
12:11:08 23-04-2026
Пилили явно не ножовкой. Никто не слышал шум бензо или электропилы? Никто не вышел и не остановил? Никто не позвонил в полицию? Да уж, бойся равнодушных...
12:46:14 23-04-2026
Гость (12:11:08 23-04-2026) Пилили явно не ножовкой. Никто не слышал шум бензо или элект..Никто не вышел и не остановил? Никто не позвонил в полицию? . Выйти к хулиганам с электропилой, чтобы вас этой штукой покрошили?
Вызвать полицию? Приезжают через 1,5 часа. Не потому, что заняты, а из тактических соображений. В надежде, что всё само рассосется, все разбегутся, не придется разбираться. Зато вас заставят всю ночь писать объяснительные, что да как.
13:13:10 23-04-2026
Гость (12:46:14 23-04-2026) Выйти к хулиганам с электропилой, чтобы вас этой штукой покр... Ага - Бог терпел, и нам велел (С). Выросло поколение терпил.
14:27:38 23-04-2026
Гость (13:13:10 23-04-2026) Ага - Бог терпел, и нам велел (С). Выросло поколение терпил.... Увидите пилят деревья , сами попробуйте вызвать полицию. Будет примерно так. Сначала постараетесь вербально воздействовать, приличными словами прогнать. Вас тут же непечатно обругают, пошлют куда-нибудь. Вызовете полицию. Приедут часа через два. За это время пильщики успеют не только исполнить задуманное, демонстративно выпить несколько полторашек пива на скамейке возле подъезда, но и разойтись. Приезжает полицейский, рассказываете, как было. Записывает: «Неизвестные пилили деревья, им сделали замечание, они ушли». На возражение, что было не так, дайте новый листок, напишу собственноручно, тяжко вздыхает, но бумагу дает. Сам идет проверять личности пильщиков, зашел в одну квартиру, вроде посмотрел документы, собственница, В соседнюю дверь, где были неизвестные квартиранты, участники действа, не посчитал нужным постучать. Перед отъездом тяжко сетовал на трудную долю, полицейских не хватает, может, рядом кого-то убивают, а он вынужден заниматься непонятно чем… Глядя на этого здоровенького и мордатенького, но «маминого пирожка», понимаете, что в случае чего именно вам придется спасать его от преступников, а не наоборот.
Через некоторе время получите письмо из полиции (практически без опознавательных знаков, не указан телефон, фамилия автора), что управляющей компанией проводилась плановая обрезка деревьев.
Всё.
16:17:13 23-04-2026
Гость (12:11:08 23-04-2026) Пилили явно не ножовкой. Никто не слышал шум бензо или элект... По привычке подумали, что опять бесконечно косят траву.
13:10:59 23-04-2026
На аллее Шукшина машины в два ряда паркуются. Никому нет до этого дела. Весь газон уничтожен. полиция в городе Барнаул закончилась что ли.
15:37:02 23-04-2026
гость (13:10:59 23-04-2026) На аллее Шукшина машины в два ряда паркуются. Никому нет до ... Ну, почему закончилась? На Ленина 74 и на Путиловской еще осталась, правда похоже только в кабинетах?
17:48:45 23-04-2026
гость (13:10:59 23-04-2026) На аллее Шукшина машины в два ряда паркуются. Никому нет до ... Это возле какого дома?
19:04:25 23-04-2026
Гость (17:48:45 23-04-2026) Это возле какого дома?... Между домами 222 и 216 по Юрина.
14:45:03 23-04-2026
А в этих домах еще и охрана есть, не только видеонаблюдение
15:25:08 23-04-2026
Придется мотоциклистам Барнаула найти виновных и выдать их для мирной расправы.
В ином случае ездить на мотоциклах по пр. Ленина и ул. Строителей будет не безопасно.
Виновных для общественного осуждения принимаем 1 мая 2026г. у Нулевого километра.
16:58:07 23-04-2026
а газоны всю зиму песком засыпали... их даже искать не надо - коммунальщики это делали, их накажут?
17:49:39 23-04-2026
Мужиков не нашлось этих двух додиков на сосны эти посадить?
23:49:16 05-05-2026
Так что нашли их нет? Амик отпишитесь хоть