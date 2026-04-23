В Барнауле неизвестные ночью спилили молоденькие сосны

23 апреля 2026, 10:23, ИА Амител

В Барнауле в микрорайоне Дружный неизвестные спилили молоденькие сосны и фонарный столб на пересечении улиц Энтузиастов и 65 лет Победы, сообщается в Max-канале "Дружный район Барнаул".

«Пока неизвестно, кто ответственен за этот поступок и какова его причина. Просим как можно скорее решить проблему мирным путем, иначе в дело будет вынуждена вмешаться полиция», — говорится в сообщении.

ЧП произошло ночью 23 апреля на территории ЖК "Новая высота". Местные жители отметили, что злоумышленники приехали на мотоциклах.