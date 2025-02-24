Потепление до +6 градусов придет в Алтайский край в конце зимы

При этом по ночам регион продолжат атаковать заморозки

24 февраля 2025, 20:00, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В последние дни февраля в Алтайский край придет плюсовая погода. Как рассказали синоптики регионального Гидрометцентра, наиболее теплая погода ожидается 26 февраля, на юго-востоке края температура местами поднимется до +6 градусов. Однако вместе с тем ожидаются и ночные заморозки.

Ночью 25 февраля температура в Алтайском крае составит -13...-18 градусов, а местами похолодает и до -24. Днем же в отдельных районах потеплеет до +5, в целом по краю ожидается -3...-8 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь на 26 февраля температура опустится до -11…-16 градусов, местами – до -21. А днем на юге-востоке обещают уже +6, в большинстве районов – от -2 до -7 градусов. Останется все тот же ветер с порывами до 12 м/с.

В ночь на 27 февраля похолодает до -14…-19 градусов, но местами будет чуть мягче – от -6 до -11. Днем обещают -2...-7 градусов, в предгорьях потеплеет до +3. Ветер уже юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле погода не слишком отличается от краевой. В ночь на 25 февраля температура воздуха опустится до -16…-18 градусов, днем ожидается -3…-5. В ночь на 26 февраля похолодает до -17…-19, днем станет теплее – от -2 до -4 градусов. В ночь на 27 февраля температура составит -14…-16, днем ожидается -2…-4 градуса. Существенных осадков и сильного ветра в краевой столице в эти дни не прогнозируется.