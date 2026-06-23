Мужчина из Алтайского края ответит в суде за сломанный шпингалет

Материальный ущерб, причиненный владельцу дома, составил 30 рублей

23 июня 2026, 16:07, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Житель Завьяловского района оказался на скамье подсудимых из-за сломанного дверного шпингалета. Мужчина не смог попасть в гости к знакомому и повредил входную дверь, за что получил административное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, ночью сельчанин решил навестить своего знакомого. Мужчина пришел к дому приятеля и начал стучать в дверь, однако хозяин ему не открыл.

Несмотря на отсутствие ответа, незваный гость продолжал пытаться достучаться до жильцов. В какой-то момент он с силой дернул дверь, в результате чего сломал дверную задвижку. Материальный ущерб, причиненный владельцу дома, составил 30 рублей.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).

В качестве наказания сельчанину назначили административный штраф в размере 300 рублей.