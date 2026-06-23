Мужчина из Алтайского края ответит в суде за сломанный шпингалет
Материальный ущерб, причиненный владельцу дома, составил 30 рублей
23 июня 2026, 16:07, ИА Амител
Житель Завьяловского района оказался на скамье подсудимых из-за сломанного дверного шпингалета. Мужчина не смог попасть в гости к знакомому и повредил входную дверь, за что получил административное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Согласно материалам дела, ночью сельчанин решил навестить своего знакомого. Мужчина пришел к дому приятеля и начал стучать в дверь, однако хозяин ему не открыл.
Несмотря на отсутствие ответа, незваный гость продолжал пытаться достучаться до жильцов. В какой-то момент он с силой дернул дверь, в результате чего сломал дверную задвижку. Материальный ущерб, причиненный владельцу дома, составил 30 рублей.
Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).
В качестве наказания сельчанину назначили административный штраф в размере 300 рублей.
16:09:25 23-06-2026
дурдом
16:28:33 23-06-2026
а чего не год поселения ? суд за такое сажает а свиснул миллион условно
16:42:42 23-06-2026
У нас судьям видимо совсем заняться нечем ? Может пора разгонять таких, изображающих бурную деятельность ?
20:35:09 23-06-2026
Гость (16:42:42 23-06-2026) У нас судьям видимо совсем заняться нечем ? Может пора разг... А при чем тут судья? Владелец шпингалета накатал ему заявление и даже не пожалел пошлину заплатить в размере в тысячу раз больше стоимости нового шпингалета - судья обязан его рассмотреть и вынести решение. Все вопросы - к владельцу шпингалета
08:27:18 24-06-2026
Гость (20:35:09 23-06-2026) А при чем тут судья? Владелец шпингалета накатал ему заявлен...
При том! На стадии написания заявления еще надо было завернуть в другую инстанцию. Медицинскую. Видомо, что заявитель, что судья друг друга стоят.
10:58:20 24-06-2026
Гость (16:42:42 23-06-2026) У нас судьям видимо совсем заняться нечем ? Может пора разг...
Мужик видимо не захотел по хорошему купить новый замок, так что все правильно сделал истец, что обратился в суд. Не хочет по хорошему, будет по исполнению суда. Подобных дураков надо учить либо силой, либо рублем
01:39:59 24-06-2026
В дом по сути зашел читай- ворвался без приглашения, но речь о шпингалее...
Вся суть наших судов))
11:02:21 24-06-2026
Гость (01:39:59 24-06-2026) В дом по сути зашел читай- ворвался без приглашения, но речь... Так про че заявил - про то судья и рассмотрел. Ворвавшийся щаз заплатит 300 р за новый шпингалет да 3500 р пошлины, да судебным приставам отстегнет, ибо вряд ли добровольно-то платить побежит - а приставы за свои услуги тоже нехило взыщут. Будет потом владельца шпингалета десятой дорогой обходить - не то, чтобы в дом по ночам ломиться.
13:43:02 24-06-2026
Ну не чиновников же сажать, делящихся плюшками со всеми нужными жадными людьми.