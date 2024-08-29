МВД изменит правила депортации несовершеннолетних мигрантов

Приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года

29 августа 2024, 11:47, ИА Амител

Полицейский / Фото: pxhere.com/ru/photo/957362

Согласно приказу МВД, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, при депортации несовершеннолетних иностранцев за пределы России будут высылать и их законных представителей.

Если принимается решение о нежелательности пребывания на территории РФ мигранта младше 18 лет, устанавливается его законный представитель, который находится в России.

Приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

В начале августа 2023 года Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый правовой режим высылки мигрантов. Этот документ ограничивает права и свободы мигрантов: они не смогут менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы своего региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и так далее.

Исключение составляют только внесение обязательных платежей, перевод денег на счет контролируемого лица и выдача наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.