МВД изменит правила депортации несовершеннолетних мигрантов
Приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года
29 августа 2024, 11:47, ИА Амител
Согласно приказу МВД, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, при депортации несовершеннолетних иностранцев за пределы России будут высылать и их законных представителей.
Если принимается решение о нежелательности пребывания на территории РФ мигранта младше 18 лет, устанавливается его законный представитель, который находится в России.
Приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.
В начале августа 2023 года Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый правовой режим высылки мигрантов. Этот документ ограничивает права и свободы мигрантов: они не смогут менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы своего региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и так далее.
Исключение составляют только внесение обязательных платежей, перевод денег на счет контролируемого лица и выдача наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.
14:18:37 29-08-2024
Ещё бы отменить выдачу гражданство и пособий. Также предоставление садов и школ по остаточном принципу. Да и вообще запретить семьям въезд. Наши мужики ездят по вахтам, семьи не таскают за собой. Пусть работают по приглашения, отработал и домой. Пусть заработанные с собой увозял, лишбы их тут не было. А уж их детям - волчатам тут делать точно нечего. Сбиваются в стаи, устанавливают свои порядки, а мы их все очеловечить хотим. Ну не сможем мы жить с ними. Мы разные очень. Пусть живут у себя.
18:23:54 29-08-2024
Ввести повышенные тарифы по переводу денег из РФ в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Предположим 10-15 %. Нечего деньги из РФ вывозить. Пусть вкладывают в развитие России.
Сразу бы количество мегрантов уменьшилось.