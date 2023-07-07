На Алтае водитель сбил 82-летнего велосипедиста и скончался

Велосипедиста госпитализировали

07 июля 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске водитель легковушки сбил пожилого велосипедиста, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

ДТП случилось 6 июля в 16:30 на Змеиногорском тракте.

"41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder совершил наезд на 82-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть дороги с обочины", – рассказали в ведомстве.

В итоге мужчину госпитализировали. При этом "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на источник отмечает, что автомобилисту после произошедшего стало плохо с сердцем и он скончался в машине скорой помощи. Об этом же сообщают и в комментариях.