На Алтае водитель сбил 82-летнего велосипедиста и скончался
Велосипедиста госпитализировали
07 июля 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске водитель легковушки сбил пожилого велосипедиста, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
ДТП случилось 6 июля в 16:30 на Змеиногорском тракте.
"41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder совершил наезд на 82-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть дороги с обочины", – рассказали в ведомстве.
В итоге мужчину госпитализировали. При этом "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на источник отмечает, что автомобилисту после произошедшего стало плохо с сердцем и он скончался в машине скорой помощи. Об этом же сообщают и в комментариях.
08:59:20 07-07-2023
Хлипкий нынче пошёл автомобилист,не то- что велосипедисты!
09:00:14 07-07-2023
Велосипедист оплатит похороны автомобилиста?
09:19:11 07-07-2023
Последствия современного насквозь токсичного питания с массовым применением повсюду технического пальмового масла, которое буквально запечатывает своим прогоркшим жиром всю сердечно-сосудистую систему уже даже у детей, что не оставляет молодому поколению никаких шансов на долгую жизнь. Недаром уже сказано, что каждое последующее поколение обречено жить короче своих отцов.
11:45:02 07-07-2023
Гость (09:19:11 07-07-2023) Последствия современного насквозь токсичного питания с массо... А ты погугли продолжительность жизни хотя-бы 200 лет назад. Тогда о пальмовом масле знать не знали.
09:21:56 07-07-2023
Вчера какая-то дура лет 35 в 17-00 ехала на велосипеде по встречке и завернула на Г-Алтайскую. Жаль, что автомобилист успел затормозить! Я бы в его пользу свидетельствовала, если что.
09:36:21 07-07-2023
Гость (09:21:56 07-07-2023) Вчера какая-то дура лет 35 в 17-00 ехала на велосипеде по вс... Т.е. дура ехала сама по себе, тебя вообще никак не касаясь, не усложняя тебе жизнь никаким образом. И ты огорчаешься, что постороннюю тебе "дуру" не покалечил такой же незнакомый и ни чем тебе не обязанный другой человек. Только потому, что два персонажа лишили тебя удовольствия позлорадствовать.
10:19:28 07-07-2023
Гость (09:36:21 07-07-2023) Т.е. дура ехала сама по себе, тебя вообще никак не касаясь, ... +100000000000000000000000000000
11:38:05 07-07-2023
Гость (09:36:21 07-07-2023) Т.е. дура ехала сама по себе, тебя вообще никак не касаясь, ... То есть то, что она нарушила правила движения, подвергла мою жизнь опасности, из-зя неё авто чуть не врезалось в дерево вас ВСЕХ не взволновало? На вас точно повлияло употребление пальмового масло! Хорошо, что не было ребенка радом, он бы не успел так быстро отреагировать.
12:38:04 07-07-2023
Гость (11:38:05 07-07-2023) То есть то, что она нарушила правила движения, подвергла мою... Аааа... Что я только что прочитал?!!
12:46:28 07-07-2023
Гость (11:38:05 07-07-2023) То есть то, что она нарушила правила движения, подвергла мою... употребление пальмового масло -------- Браво!))))))))
12:52:26 07-07-2023
Колдуна сбил..
15:21:10 07-07-2023
Сам езжу на велосипеде и много, и с изумлением встречаю (последний раз сегодня утром) вот таких радостных идиотов, едущих навстречу. Видел и на городских улицах, и на трассах далеко за городом. А на вопрос "зачем?" мило улыбаются. То есть люди совсем не осознают, что они делают и не представляют себе последствий. Скорее всего, примерно так и было в описываемом случае. Водителя жаль, а деда, что слаб умом - нет.