Появились подробности наезда на двух велосипедистов в Рубцовске

Пострадавшим оказали медпомощь

05 июля 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Госавтоинспекции Алтайского края поделились подробностями ДТП в Рубцовске, где водитель сбил двух велосипедистов.

Как сообщили нашему агентству в ведомстве, авария случилась 4 июля около 23:45 в районе дома № 91 по улице Заводской.

Предварительно, 52-летний пьяный мужчина на Toyota Corolla Fielder при движении задним ходом наехал на двух парней 14 и 18 лет, которые ехали по краю дороги на велосипедах. После этого автомобилист врезался в электроопору.

В результате парни получили травмы. Им оказали медпомощь, но госпитализация им не потребовалась. Полицейские проводят проверку.