Набиуллина: ускорение инфляции в январе носит разовый характер

Курс рубля остается стабильным, отметила глава ЦБ

13 февраля 2026, 20:05, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Кадр из пресс-конференции ЦБ

Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после снижения ставки, которую транслирует сайт регулятора.

«Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно и потребуется более плавная траектория снижения ставки.

Курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой, добавила Набиуллина.