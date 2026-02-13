Набиуллина: ускорение инфляции в январе носит разовый характер
Курс рубля остается стабильным, отметила глава ЦБ
13 февраля 2026, 20:05, ИА Амител
Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после снижения ставки, которую транслирует сайт регулятора.
«Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — сказала она.
Глава ЦБ отметила, что снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно и потребуется более плавная траектория снижения ставки.
Курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой, добавила Набиуллина.
20:09:25 13-02-2026
Да ей пофиг карманы полны. почему она ещё там на пенсию
20:11:20 13-02-2026
Почему она там Русских нет что ли?
22:00:25 13-02-2026
Почему она там Русских нет что ли?
Она русская, а по национальности татарка! Или Вам нужен славянин?
20:14:27 13-02-2026
Думаю это и так всем очевидно
20:44:59 13-02-2026
Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Естественно, ведь и январь в 2026-м только раз. Теперь вот наблюдаем разовый характер февраля.
17:11:27 14-02-2026
Весь 25ый год разы были. Эту врунью посадить на ПМ, пусть поживет на результаты своей "работы"
09:46:26 16-02-2026
гость (17:11:27 14-02-2026) Весь 25ый год разы были. Эту врунью посадить на ПМ, пусть ... Да не на ПМ посадить,а заставить взять кредит на развитие бизнеса лямов на 100, посмотрим как завирищит от политики ЦБ
21:09:03 13-02-2026
Если рубль действительно стабилен по отношению к доллару, то почему же столь жутко разная инфляция в РФ и в Штатах?
21:54:57 13-02-2026
Какой разовый? После повышения цен на энергоносители, инфляция продолжит рост.
21:58:29 13-02-2026
Данная гражданка лоббирует только интересы тех структур который подконтрольны, а это банки! Реальный сектор который приносит всю добавленную стоимость страдает от действий регулятора! А банки просто перекладывают деньги из одного кармана в другой, они не производят продукцию и не оказывают услуги!повышение колоичества продукции на рынке приведёт к снижению стоимости товара для покупателя и даже увеличение денежной массы в руках граждан при увеличение зарплат не разгонит инфляцию! Зато приведёт к росту ВВП, а в следствии чего и налогооблагаемой базы!
07:20:39 14-02-2026
1 вопрос. Каким образом повышение количества товара, приведет к снижению его стоимости? Кроме случая, когда произошло затоваривание, и продавец стремится продать, хоть по какой-то стоимости, чтобы выйти в ноль и избежать убытков. 2 вопрос - вас по натальным картам обучают, что ли?
15:48:44 14-02-2026
Обществознание, 8 класс, почитайте
22:37:58 13-02-2026
Бендная женщина! с 20123 года борется с инфляцией, а толку никакого.Может, другие методы попробовать -через пути обеспечения рост экономики РФ.
23:03:10 13-02-2026
Все наконец-то, цены вниз упадут, огурцы по 60 р за кг?
00:19:24 14-02-2026
"Разовый характер", угу... "Вы знаете, мы вам верим"... Да и вообще это не инфляция, а отрицательный рост платежеспособности рубля.
🤣
13:37:30 14-02-2026
И в декабре и в ноябре и так далее, все разовый характер. Уже сколько месяцев разовый то?
06:45:44 15-02-2026
Я так понимаю, это последнее, что Вы читали...