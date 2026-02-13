Набиуллина: ускорение инфляции в январе носит разовый характер

Курс рубля остается стабильным, отметила глава ЦБ

13 февраля 2026, 20:05, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Кадр из пресс-конференции ЦБ
Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после снижения ставки, которую транслирует сайт регулятора.

«Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно и потребуется более плавная траектория снижения ставки.

Курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой, добавила Набиуллина. 

Комментарии 17

Добрый

20:09:25 13-02-2026

Да ей пофиг карманы полны. почему она ещё там на пенсию

Антон

20:11:20 13-02-2026

Почему она там Русских нет что ли?

Гость

22:00:25 13-02-2026

Антон (20:11:20 13-02-2026) Почему она там Русских нет что ли?...
Она русская, а по национальности татарка! Или Вам нужен славянин?

Гость

20:14:27 13-02-2026

Думаю это и так всем очевидно

Гость

20:44:59 13-02-2026

Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Естественно, ведь и январь в 2026-м только раз. Теперь вот наблюдаем разовый характер февраля.

гость

17:11:27 14-02-2026

Гость (20:44:59 13-02-2026) Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила ... Весь 25ый год разы были. Эту врунью посадить на ПМ, пусть поживет на результаты своей "работы"

Гость

09:46:26 16-02-2026

гость (17:11:27 14-02-2026) Весь 25ый год разы были. Эту врунью посадить на ПМ, пусть ... Да не на ПМ посадить,а заставить взять кредит на развитие бизнеса лямов на 100, посмотрим как завирищит от политики ЦБ

Гость

21:09:03 13-02-2026

Если рубль действительно стабилен по отношению к доллару, то почему же столь жутко разная инфляция в РФ и в Штатах?

Гость

21:54:57 13-02-2026

Какой разовый? После повышения цен на энергоносители, инфляция продолжит рост.

Екх

21:58:29 13-02-2026

Данная гражданка лоббирует только интересы тех структур который подконтрольны, а это банки! Реальный сектор который приносит всю добавленную стоимость страдает от действий регулятора! А банки просто перекладывают деньги из одного кармана в другой, они не производят продукцию и не оказывают услуги!повышение колоичества продукции на рынке приведёт к снижению стоимости товара для покупателя и даже увеличение денежной массы в руках граждан при увеличение зарплат не разгонит инфляцию! Зато приведёт к росту ВВП, а в следствии чего и налогооблагаемой базы!

Гость

07:20:39 14-02-2026

Екх (21:58:29 13-02-2026) Данная гражданка лоббирует только интересы тех структур кото... 1 вопрос. Каким образом повышение количества товара, приведет к снижению его стоимости? Кроме случая, когда произошло затоваривание, и продавец стремится продать, хоть по какой-то стоимости, чтобы выйти в ноль и избежать убытков. 2 вопрос - вас по натальным картам обучают, что ли?

Гость

15:48:44 14-02-2026

Гость (07:20:39 14-02-2026) 1 вопрос. Каким образом повышение количества товара, приведе... Обществознание, 8 класс, почитайте

Горожанин.

22:37:58 13-02-2026

Бендная женщина! с 20123 года борется с инфляцией, а толку никакого.Может, другие методы попробовать -через пути обеспечения рост экономики РФ.

гость

23:03:10 13-02-2026

Все наконец-то, цены вниз упадут, огурцы по 60 р за кг?

Кхм...

00:19:24 14-02-2026

"Разовый характер", угу... "Вы знаете, мы вам верим"... Да и вообще это не инфляция, а отрицательный рост платежеспособности рубля.
🤣

Иванна

13:37:30 14-02-2026

И в декабре и в ноябре и так далее, все разовый характер. Уже сколько месяцев разовый то?

Гость

06:45:44 15-02-2026

Гость (15:48:44 14-02-2026) Обществознание, 8 класс, почитайте... Я так понимаю, это последнее, что Вы читали...

