Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%

Совет директоров Банка России шестой раз подряд уменьшил ставку на 0,5 процентного пункта

13 февраля 2026, 17:44, ИА Амител

По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 13 февраля 2026 года, регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. Это уже шестое подряд уменьшение ставки, и вновь шаг составил стандартные 50 базисных пунктов.

«Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых», — говорится в официальном заявлении регулятора.

В июне 2025-го ЦБ впервые почти за три года пошел на уменьшение ставки, опустив ее с рекордных 21 до 20%. Затем регулятор взял паузу, а в декабре 2025-го вновь снизил ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых.

За полгода ключевая ставка опустилась уже на 5,5 процентного пункта. Аналитики ожидают, что при сохранении текущей макроэкономической динамики ЦБ продолжит мягкую политику и на следующих заседаниях.