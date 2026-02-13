Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Совет директоров Банка России шестой раз подряд уменьшил ставку на 0,5 процентного пункта
13 февраля 2026, 17:44, ИА Амител
По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 13 февраля 2026 года, регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. Это уже шестое подряд уменьшение ставки, и вновь шаг составил стандартные 50 базисных пунктов.
«Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых», — говорится в официальном заявлении регулятора.
В июне 2025-го ЦБ впервые почти за три года пошел на уменьшение ставки, опустив ее с рекордных 21 до 20%. Затем регулятор взял паузу, а в декабре 2025-го вновь снизил ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых.
За полгода ключевая ставка опустилась уже на 5,5 процентного пункта. Аналитики ожидают, что при сохранении текущей макроэкономической динамики ЦБ продолжит мягкую политику и на следующих заседаниях.
19:15:44 13-02-2026
А пупок не развяжется от напряга по обузданию и без того нехилой инфляции?
20:25:39 13-02-2026
Гость (19:15:44 13-02-2026) А пупок не развяжется от напряга по обузданию и без того нех... А кто поверит , что именно инфляцию они сдерживают. Тут сугубо коммерческий интерес-вторая нефть. Вот её и добывают таким способом.