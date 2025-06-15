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Обмен авиаударами. Главное об ирано-израильском конфликте к этому часу

Тегеран заявил о готовности заключить соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у страны ядерного оружия

15 июня 2025, 21:45, ИА Амител

Последствия удара Ирана по Тель-Авиву / Фото: Baza
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву / Фото: Baza

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". Военно-воздушные силы государства ударили по Ирану. Погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Иерусалим объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Тегерана. О главных событиях обострившегося конфликта к этому часу сообщает РИА Новости.

  • Иран запустил баллистические ракеты по Израилю: они ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.
  • Посольство РФ работает над вопросом эвакуации граждан из Ирана по суше, пострадавших среди них нет.
  • Пезешкиан заявил, что Запад предоставлял Израилю разведданные перед ударами по Ирану.
  • В иранской столице три раза за день сработала система ПВО.
  • Израильская авиакомпания El-Al отменяет рейсы в Москву до 23 июня из-за ситуации в регионе.
  • Эрдоган назвал переговоры единственным способом решить ядерный спор с Ираном.
  • Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспределении ядерного оружия.
  • Около 50 истребителей атаковали объекты ядерной программы Ирана этой ночью. Всего Израиль атаковал 720 иранских военных объектов.
  • Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01:30 по московскому времени 16 июня.
  • КСИР подтвердил, что начал наносить ответные удары на повторные атаки Израиля.
  • ЦАХАЛ также заявила об ударах по целям Тегерану. Сообщалось об атаках на хранилища нефти и топлива.
  • Израиль утверждает, что военно-воздушные силы ударили по штаб-квартире Организации оборонных инноваций и исследований Ирана.
  • Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к действиям Израиля. Тегеран же располагает данными, что Штаты и их базы на Ближнем Востоке поддерживали ЦАХАЛ.
  • Глава МИД Израиля заявил, что военная операция против Ирана продолжится.
  • Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.
  • Дональд Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Ираном и Израилем.

О чем пишут зарубежные СМИ:

  • "Аш-Шарк Аль-Аусат": "Это полномасштабная война во всех смыслах".
  • The Washington Post: "Эти удары представляют собой самые продолжительные прямые атаки в истории противостояния двух региональных соперников".
  • Financial Times: "Многие были потрясены уровнем разрушений, вызванных гораздо более мощными ракетами, использованными при последнем залпе Ирана".
Последствия атаки Израиля на Иран / Фото: Shot

Мобилизация резервистов и закрытое небо. Главное об ударах Израиля по Ирану 13 июня

В Тегеране погибли трое физиков-ядерщиков и главнокомандующий элитным формированием вооруженных сил
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США Мир Израиль

Комментарии 3

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Гость

07:21:26 16-06-2025

Тегеран заявил о готовности заключить соглашение --- быстро они их

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$

09:20:37 16-06-2025

Израиль первым нанёс удар по территории Ирана.
А так то желаем успеха обеим командам.

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Гость

10:27:16 16-06-2025

$ (09:20:37 16-06-2025) Израиль первым нанёс удар по территории Ирана.А так то ж... Одна вроде бы уже слилась, просит их не бить

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