Обмен авиаударами. Главное об ирано-израильском конфликте к этому часу
Тегеран заявил о готовности заключить соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у страны ядерного оружия
15 июня 2025, 21:45, ИА Амител
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву / Фото: Baza
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". Военно-воздушные силы государства ударили по Ирану. Погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Иерусалим объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Тегерана. О главных событиях обострившегося конфликта к этому часу сообщает РИА Новости.
- Иран запустил баллистические ракеты по Израилю: они ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.
- Посольство РФ работает над вопросом эвакуации граждан из Ирана по суше, пострадавших среди них нет.
- Пезешкиан заявил, что Запад предоставлял Израилю разведданные перед ударами по Ирану.
- В иранской столице три раза за день сработала система ПВО.
- Израильская авиакомпания El-Al отменяет рейсы в Москву до 23 июня из-за ситуации в регионе.
- Эрдоган назвал переговоры единственным способом решить ядерный спор с Ираном.
- Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспределении ядерного оружия.
- Около 50 истребителей атаковали объекты ядерной программы Ирана этой ночью. Всего Израиль атаковал 720 иранских военных объектов.
- Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01:30 по московскому времени 16 июня.
- КСИР подтвердил, что начал наносить ответные удары на повторные атаки Израиля.
- ЦАХАЛ также заявила об ударах по целям Тегерану. Сообщалось об атаках на хранилища нефти и топлива.
- Израиль утверждает, что военно-воздушные силы ударили по штаб-квартире Организации оборонных инноваций и исследований Ирана.
- Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к действиям Израиля. Тегеран же располагает данными, что Штаты и их базы на Ближнем Востоке поддерживали ЦАХАЛ.
- Глава МИД Израиля заявил, что военная операция против Ирана продолжится.
- Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.
- Дональд Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Ираном и Израилем.
О чем пишут зарубежные СМИ:
- "Аш-Шарк Аль-Аусат": "Это полномасштабная война во всех смыслах".
- The Washington Post: "Эти удары представляют собой самые продолжительные прямые атаки в истории противостояния двух региональных соперников".
- Financial Times: "Многие были потрясены уровнем разрушений, вызванных гораздо более мощными ракетами, использованными при последнем залпе Ирана".
07:21:26 16-06-2025
Тегеран заявил о готовности заключить соглашение --- быстро они их
09:20:37 16-06-2025
Израиль первым нанёс удар по территории Ирана.
А так то желаем успеха обеим командам.
10:27:16 16-06-2025
$ (09:20:37 16-06-2025) Израиль первым нанёс удар по территории Ирана.А так то ж... Одна вроде бы уже слилась, просит их не бить