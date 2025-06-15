Обмен авиаударами. Главное об ирано-израильском конфликте к этому часу

Тегеран заявил о готовности заключить соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у страны ядерного оружия

15 июня 2025, 21:45, ИА Амител

Последствия удара Ирана по Тель-Авиву / Фото: Baza

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". Военно-воздушные силы государства ударили по Ирану. Погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Иерусалим объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Тегерана. О главных событиях обострившегося конфликта к этому часу сообщает РИА Новости.

Иран запустил баллистические ракеты по Израилю: они ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.

Посольство РФ работает над вопросом эвакуации граждан из Ирана по суше, пострадавших среди них нет.

Пезешкиан заявил, что Запад предоставлял Израилю разведданные перед ударами по Ирану.

В иранской столице три раза за день сработала система ПВО.

Израильская авиакомпания El-Al отменяет рейсы в Москву до 23 июня из-за ситуации в регионе.

Эрдоган назвал переговоры единственным способом решить ядерный спор с Ираном.

Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспределении ядерного оружия.

Около 50 истребителей атаковали объекты ядерной программы Ирана этой ночью. Всего Израиль атаковал 720 иранских военных объектов.

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01:30 по московскому времени 16 июня.

КСИР подтвердил, что начал наносить ответные удары на повторные атаки Израиля.

ЦАХАЛ также заявила об ударах по целям Тегерану. Сообщалось об атаках на хранилища нефти и топлива.

Израиль утверждает, что военно-воздушные силы ударили по штаб-квартире Организации оборонных инноваций и исследований Ирана.

Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к действиям Израиля. Тегеран же располагает данными, что Штаты и их базы на Ближнем Востоке поддерживали ЦАХАЛ.

Глава МИД Израиля заявил, что военная операция против Ирана продолжится.

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.

Дональд Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Ираном и Израилем.

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