Девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу
Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу
03 февраля 2026, 13:51, ИА Амител
В Уфе подросток пришел в школу с травматическим оружием и открыл стрельбу, один человек получил ранения, сообщает Shot.
«Вооруженный ученик девятого класса проник в гимназию № 16 и выстрелил в человека, предположительно, учителя. Злоумышленника задержали правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
За сутки до инцидента подросток разместил в соцсетях музыкальный трек, посвященный теме стрельбы в образовательном учреждении, и написал о готовящемся нападении.
В день стрельбы в школе должна была пройти учебная тревога, поэтому персонал и учащиеся не сразу поняли, что случилось.
По уточненным данным первого вице-премьера Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее 15-летний подросток напал на школу в подмосковном элитном поселке Горки-2 и смертельно ранил десятилетнего мальчика.
14:02:46 03-02-2026
Искал в тик токе "славы", нашёл.(( Транслировал в прямом эфире происходящее. От этого и надо исходить.
14:44:05 03-02-2026
Кажется, школьников прямо в школах собрались обучать обращению с оружием и управлению дронами?.. Ню-ню. Они ведь не только в школу потом могут прийти.
16:05:40 03-02-2026
Гость (14:44:05 03-02-2026) Кажется, школьников прямо в школах собрались обучать обращен...
Один уже сходил к Роскомнадзору
16:31:21 03-02-2026
С детским игрушечным автоматом пришел - дело возбудили.
Азиаты с ножами ходят всем поровну.