Девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу

Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу

03 февраля 2026, 13:51, ИА Амител

Фото, сделанное до нападения на школу / Shot
В Уфе подросток пришел в школу с травматическим оружием и открыл стрельбу, один человек получил ранения, сообщает Shot

«Вооруженный ученик девятого класса проник в гимназию № 16 и выстрелил в человека, предположительно, учителя. Злоумышленника задержали правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

За сутки до инцидента подросток разместил в соцсетях музыкальный трек, посвященный теме стрельбы в образовательном учреждении, и написал о готовящемся нападении.

В день стрельбы в школе должна была пройти учебная тревога, поэтому персонал и учащиеся не сразу поняли, что случилось.

По уточненным данным первого вице-премьера Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 15-летний подросток напал на школу в подмосковном элитном поселке Горки-2 и смертельно ранил десятилетнего мальчика.

Инцидент в школе Нижнекамска / Фото: Telegram-канал

В школе Нижнекамска подросток с ножом ранил уборщицу и взорвал петарды

По данным СМИ, у мальчика изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки
Комментарии 4

ВВП

14:02:46 03-02-2026

Искал в тик токе "славы", нашёл.(( Транслировал в прямом эфире происходящее. От этого и надо исходить.

Гость

14:44:05 03-02-2026

Кажется, школьников прямо в школах собрались обучать обращению с оружием и управлению дронами?.. Ню-ню. Они ведь не только в школу потом могут прийти.

Гость

16:05:40 03-02-2026

Гость (14:44:05 03-02-2026) Кажется, школьников прямо в школах собрались обучать обращен...
Один уже сходил к Роскомнадзору

Олег

16:31:21 03-02-2026

С детским игрушечным автоматом пришел - дело возбудили.
Азиаты с ножами ходят всем поровну.

