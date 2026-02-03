Девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу

Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу

03 февраля 2026, 13:51, ИА Амител

Фото, сделанное до нападения на школу / Shot

В Уфе подросток пришел в школу с травматическим оружием и открыл стрельбу, один человек получил ранения, сообщает Shot.

«Вооруженный ученик девятого класса проник в гимназию № 16 и выстрелил в человека, предположительно, учителя. Злоумышленника задержали правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

За сутки до инцидента подросток разместил в соцсетях музыкальный трек, посвященный теме стрельбы в образовательном учреждении, и написал о готовящемся нападении.

В день стрельбы в школе должна была пройти учебная тревога, поэтому персонал и учащиеся не сразу поняли, что случилось.

По уточненным данным первого вице-премьера Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 15-летний подросток напал на школу в подмосковном элитном поселке Горки-2 и смертельно ранил десятилетнего мальчика.