По цене мяса. Почему в Алтайском крае огурцы подорожали до 400 рублей

Эксперты объяснили, почему цены на популярный овощ улетели в космос

10 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Огурцы на прилавке / Фото: создано в нейросети

В Алтайском крае резко выросли цены на свежие огурцы. В отдельных магазинах и овощных киосках килограмм этого овоща продают по 370–400 рублей — на уровне стоимости мяса. Огурцы стали лидером роста цен среди продуктов питания как в регионе, так и в целом по стране. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Цены выросли почти вдвое за месяц

По данным Алтайкрайстата, в конце декабря 2025 года средняя цена за килограмм огурцов в регионе составляла 213 рублей. Уже к 26 января она приблизилась к 300 рублям. А в начале февраля на прилавках появились ценники, доходящие до 400 рублей. В целом по России, согласно данным Росстата, с конца декабря огурцы подорожали более чем на 40%, а в начале февраля прибавили еще около 6%. Средняя цена по стране сейчас составляет порядка 317 рублей за килограмм.

Местных огурцов почти нет

Одна из ключевых причин подорожания — дефицит местной продукции. Как рассказали продавцы овощных магазинов, огурцы в Барнаул сейчас в основном везут из Казахстана, в частности — из Павлодара.

Алтайские тепличные хозяйства, по словам участников рынка, отправляют большую часть урожая в другие регионы — прежде всего, в Новосибирск, где цены выше. В результате в барнаульских магазинах либо нет местных огурцов вовсе, либо они представлены ограниченно и стоят не дешевле привозных — около 350–370 рублей за килограмм.

«Эти огурцы мы привозим из Павлодара, Казахстан. Местных огурцов нет. Теплицы не дают нам, увозят в Новосибирск на продажу. Потому что там дороже продать можно. Раньше мы продавали алтайские огурцы, они дешевле были — по 195. А сейчас если теплицы дают нам огурцы, то это третий сорт, они корявые. Вообще беда! На Новый год я по 295 рублей продавал огурцы. А сейчас уже по 395. Павлодарские огурцы мы обычно привозили позже, сейчас пришлось раньше заказать, а куда деваться — нет своих огурцов», — заявил продавец.

Холодная и темная зима ударила по теплицам

Эксперты отмечают, что нынешний рост цен во многом обусловлен погодными условиями. Зима выдалась холодной и пасмурной. В декабре и январе практически не было солнечных дней, из-за чего тепличные хозяйства были вынуждены значительно увеличить расходы на электроэнергию для освещения и обогрева. По словам специалистов, в стоимости зимних огурцов до половины затрат приходится именно на электроэнергию.

В целом по стране огурцы подорожали больше, чем остальные продукты. Средняя розничная цена сейчас составляет 317 рублей за килограмм. Даже томаты, которые обычно дороже огурцов, сейчас на полках магазинов едва ли не в два раза дешевле. Овощи, которые выращивают в теплицах, традиционно в это время года сильно дорожают. А в нынешнем сезоне еще и зима холодная и темная, замечает гендиректор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова.

«В этом году зима реально холодная. Она не только холодная, но и очень темная. В январе практически вообще не было солнечных дней и в декабре тоже. Поэтому всем производителям овощей приходилось очень много тратить электроэнергии», — заявила она.

"Все расходы выросли минимум на 20%"

Помимо погоды, на стоимость овощей повлиял рост практически всех издержек. Фермеры говорят, что подорожало буквально все — от коммунальных услуг до удобрений и зарплат.

«Минимум процентов на 20 все расходы выросли. Не только коммунальные платежи, но и на оплату труда. И стоимость всех тех импортных составляющих — субстратов, удобрений, всех средств производства, которые используются для выращивания. Это все регулярно растет в цене. Причем не на проценты, а на десятки процентов», — отметил фермер Андрей Лысенков.

Огурцы могли бы стоить дешевле, как помидоры, которые мы частично импортируем из Турции, Азербайджана. Но именно огурцы мы почти полностью импортозаместили, обеспечив потребности россиян на 95%. Поэтому недорогой импортный овощ, например, из Ирана, к нам не поступает. Хватает своих. Как прокомментировал "Парламентской газете" гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов, к концу февраля стоимость огурцов достигнет пиковых отметок, а начиная с марта и вплоть до сентября будет снижаться.