По цене мяса. Почему в Алтайском крае огурцы подорожали до 400 рублей
Эксперты объяснили, почему цены на популярный овощ улетели в космос
10 февраля 2026, 06:15, ИА Амител
В Алтайском крае резко выросли цены на свежие огурцы. В отдельных магазинах и овощных киосках килограмм этого овоща продают по 370–400 рублей — на уровне стоимости мяса. Огурцы стали лидером роста цен среди продуктов питания как в регионе, так и в целом по стране. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Цены выросли почти вдвое за месяц
По данным Алтайкрайстата, в конце декабря 2025 года средняя цена за килограмм огурцов в регионе составляла 213 рублей. Уже к 26 января она приблизилась к 300 рублям. А в начале февраля на прилавках появились ценники, доходящие до 400 рублей. В целом по России, согласно данным Росстата, с конца декабря огурцы подорожали более чем на 40%, а в начале февраля прибавили еще около 6%. Средняя цена по стране сейчас составляет порядка 317 рублей за килограмм.
Местных огурцов почти нет
Одна из ключевых причин подорожания — дефицит местной продукции. Как рассказали продавцы овощных магазинов, огурцы в Барнаул сейчас в основном везут из Казахстана, в частности — из Павлодара.
Алтайские тепличные хозяйства, по словам участников рынка, отправляют большую часть урожая в другие регионы — прежде всего, в Новосибирск, где цены выше. В результате в барнаульских магазинах либо нет местных огурцов вовсе, либо они представлены ограниченно и стоят не дешевле привозных — около 350–370 рублей за килограмм.
«Эти огурцы мы привозим из Павлодара, Казахстан. Местных огурцов нет. Теплицы не дают нам, увозят в Новосибирск на продажу. Потому что там дороже продать можно. Раньше мы продавали алтайские огурцы, они дешевле были — по 195. А сейчас если теплицы дают нам огурцы, то это третий сорт, они корявые. Вообще беда! На Новый год я по 295 рублей продавал огурцы. А сейчас уже по 395. Павлодарские огурцы мы обычно привозили позже, сейчас пришлось раньше заказать, а куда деваться — нет своих огурцов», — заявил продавец.
Холодная и темная зима ударила по теплицам
Эксперты отмечают, что нынешний рост цен во многом обусловлен погодными условиями. Зима выдалась холодной и пасмурной. В декабре и январе практически не было солнечных дней, из-за чего тепличные хозяйства были вынуждены значительно увеличить расходы на электроэнергию для освещения и обогрева. По словам специалистов, в стоимости зимних огурцов до половины затрат приходится именно на электроэнергию.
В целом по стране огурцы подорожали больше, чем остальные продукты. Средняя розничная цена сейчас составляет 317 рублей за килограмм. Даже томаты, которые обычно дороже огурцов, сейчас на полках магазинов едва ли не в два раза дешевле. Овощи, которые выращивают в теплицах, традиционно в это время года сильно дорожают. А в нынешнем сезоне еще и зима холодная и темная, замечает гендиректор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова.
«В этом году зима реально холодная. Она не только холодная, но и очень темная. В январе практически вообще не было солнечных дней и в декабре тоже. Поэтому всем производителям овощей приходилось очень много тратить электроэнергии», — заявила она.
"Все расходы выросли минимум на 20%"
Помимо погоды, на стоимость овощей повлиял рост практически всех издержек. Фермеры говорят, что подорожало буквально все — от коммунальных услуг до удобрений и зарплат.
«Минимум процентов на 20 все расходы выросли. Не только коммунальные платежи, но и на оплату труда. И стоимость всех тех импортных составляющих — субстратов, удобрений, всех средств производства, которые используются для выращивания. Это все регулярно растет в цене. Причем не на проценты, а на десятки процентов», — отметил фермер Андрей Лысенков.
Огурцы могли бы стоить дешевле, как помидоры, которые мы частично импортируем из Турции, Азербайджана. Но именно огурцы мы почти полностью импортозаместили, обеспечив потребности россиян на 95%. Поэтому недорогой импортный овощ, например, из Ирана, к нам не поступает. Хватает своих. Как прокомментировал "Парламентской газете" гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов, к концу февраля стоимость огурцов достигнет пиковых отметок, а начиная с марта и вплоть до сентября будет снижаться.
07:18:21 10-02-2026
Да не берите Вы эти огурцы. Это не мясо ,не хлеб и не картошка. Прожить легко можно.
14:16:33 10-02-2026
Гость (07:18:21 10-02-2026) Да не берите Вы эти огурцы. Это не мясо ,не хлеб и не картош... недавно так про бананы говорили. Отказаться можно от всего. Можно и не жить вовсе.
вспомнилось :"Если в магазины не ходить, то цены нормальные...."
07:33:06 10-02-2026
ха ха зима нынче холодная...поэтому огурцы подорожали)))
07:35:30 10-02-2026
Особо и не берут,вчера в марии ра 2 ящика стоит все мягкие.Выбросят но цену c@@а не опустят.
07:42:26 10-02-2026
4 Ая экономика мира,а огурцов доступных нет,
12:00:58 10-02-2026
Гость (07:42:26 10-02-2026) 4 Ая экономика мира,а огурцов доступных нет,... уже третья.
07:52:28 10-02-2026
Солёные ещьте . Или обязательно свежатина нужна.
08:00:05 10-02-2026
Гость (07:52:28 10-02-2026) Солёные ещьте . Или обязательно свежатина нужна. ... Праильна! Нет свежих - жри соленое, нет соленых - жри траву. Верный подход!
08:32:37 10-02-2026
Гость (08:00:05 10-02-2026) Праильна! Нет свежих - жри соленое, нет соленых - жри траву....
У каждого свой выбор Кто летом подсуетился тот траву есть не будет. 9
11:06:42 10-02-2026
Гость (08:32:37 10-02-2026) У каждого свой выбор Кто летом подсуетился тот траву е... Это в совке есть нечего было, вот на год и запасались. А сейчас любители соленого репу чешут и думают чего это здоровья нет. А не удивительно если столько соленого есть
14:02:26 10-02-2026
Гость (08:00:05 10-02-2026) Праильна! Нет свежих - жри соленое, нет соленых - жри траву.... так и трава под снегом!)))))))))))))
14:07:20 10-02-2026
Гость (08:00:05 10-02-2026) Праильна! Нет свежих - жри соленое, нет соленых - жри траву.... Вы можете даже гумно жрать. Все равно разницу между свежими и солеными огурцами не почувствуете...
07:57:46 10-02-2026
Ну и ладно, подожду огурцы со своего огорода! 🤗😋
09:31:51 10-02-2026
в конце декабря 2025 года средняя цена за килограмм огурцов в регионе составляла 213 рублей. (с)
"Все расходы выросли минимум на 20%"(с)
213 руб + 20% =256 руб.
09:43:06 10-02-2026
Гость (09:31:51 10-02-2026) в конце декабря 2025 года средняя цена за килограмм огурцов ...
Сказали же в новосибе купят дороже. Когда у нас - 10 градусов было у них - 30 поэтому здесь выгодней растить было
13:12:10 10-02-2026
Гость (09:31:51 10-02-2026) в конце декабря 2025 года средняя цена за килограмм огурцов ... Современная математика наука не точная)))
09:31:54 10-02-2026
У меня другой вопрос - они где мясо по такой цене видели?)
09:57:45 10-02-2026
Гость (09:31:54 10-02-2026) У меня другой вопрос - они где мясо по такой цене видели?)... Порки по такой цене на всех рынках и во всех сетях
Понятно что это промка безвкусная , но все равно мясо
10:14:55 10-02-2026
Гость (09:57:45 10-02-2026) Порки по такой цене на всех рынках и во всех сетяхПонятн... Кости что ли?..
10:51:07 10-02-2026
Гость (10:14:55 10-02-2026) Кости что ли?.. ... кости отдают по 50 руб
ты сходи на рынок то...
или в Соседний магаз красный или делто синий
09:41:00 10-02-2026
Да,беда. Пришлось менять ежедневный салат из огурцов и помидоров на салат из св.капусты и салат из св.свеклы
11:44:24 10-02-2026
Сами пусть и едят эти огурцы. А я летом огурцов намариновал, их и буду есть сейчас. Они всяко вкуснее.
12:00:32 10-02-2026
вообще пофиг ем только свои с грядки и то пару штук за лето, а эти пусть гниют в магазине.
12:38:03 10-02-2026
Сперва Томенко продал теплицы новосибирцам, а теперь огурцов нет, огурцы с наших теплиц есть, только цена их космос.
18:48:38 10-02-2026
А как получается что манго дешевле огурцов? Может рядом с манговыми плантациями посадят огуречные для бедных сибиряков? Чтобы хоть не дороже манго огурчики были?
20:08:10 10-02-2026
Потому что в более развитой стране СССР теплицы отапливали обраткой отопления . Именно поэтому теплицы возле ТЭЦ и построены. Но теперь ТЭЦ владеет олигарх , которому надо денег , и плевал он на людей, побольше собрать и пофиг. Капитализм одичалый.