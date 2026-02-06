А начиная с марта начнут снижаться

06 февраля 2026, 12:46, ИА Амител

Огурцы в магазине / Фото: amic.ru

В России увеличение стоимости огурцов каждую неделю с начала 2026 года сильно опережает темпы роста цен на прочие плодоовощи, рассказал "Парламентской газете" гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Средние розничные цены на огурцы в России составили 317,2 рубля за килограмм, что на 5,7% превышает значения недельной давности (300,1 рубля). Только за новогодние каникулы огурцы подорожали на 21,3%.

«Недельный рост цен связан с сезонными факторами — в это время года предложение огурцов низкое. В прошлые годы в этот период цены также росли», — пояснил Плугов.

По его словам, стоимость огурцов к концу февраля достигнет пиковых отметок, а начиная с марта начнет снижаться, причем ослабление цен будет вплоть до сентября.

По информации Алтайкрайстата на 2 февраля, в крае средняя цена одного килограмма свежих огурцов составляет 330,86 рубля.

Для сравнения: год назад, по данным на 3 февраля 2025 года, килограмм огурцов в Алтайском крае в среднем стоил 246,19 рубля. Так что за год рост стоимости составил 34%.

Ранее amic.ru рассказал, что цены на огурцы и помидоры резко взлетели в Алтайском крае в январе. Даже курица стоила дешевле, чем свежие овощи.