Цены на огурцы достигнут пиковых отметок к концу февраля

А начиная с марта начнут снижаться

06 февраля 2026, 12:46, ИА Амител

Огурцы в магазине / Фото: amic.ru

В России увеличение стоимости огурцов каждую неделю с начала 2026 года сильно опережает темпы роста цен на прочие плодоовощи, рассказал "Парламентской газете" гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Средние розничные цены на огурцы в России составили 317,2 рубля за килограмм, что на 5,7% превышает значения недельной давности (300,1 рубля). Только за новогодние каникулы огурцы подорожали на 21,3%.

«Недельный рост цен связан с сезонными факторами — в это время года предложение огурцов низкое. В прошлые годы в этот период цены также росли», — пояснил Плугов.

По его словам, стоимость огурцов к концу февраля достигнет пиковых отметок, а начиная с марта начнет снижаться, причем ослабление цен будет вплоть до сентября.

По информации Алтайкрайстата на 2 февраля, в крае средняя цена одного килограмма свежих огурцов составляет 330,86 рубля.

Для сравнения: год назад, по данным на 3 февраля 2025 года, килограмм огурцов в Алтайском крае в среднем стоил 246,19 рубля. Так что за год рост стоимости составил 34%.

Ранее amic.ru рассказал, что цены на огурцы и помидоры резко взлетели в Алтайском крае в январе. Даже курица стоила дешевле, чем свежие овощи.

Avatar Picture
Гость

12:56:26 06-02-2026

Народ, ну не берите Вы эти огурцы. Это не продукт первой необходимости. Без них можно нормально питаться. Пусть сгниют в магазинах.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:55 06-02-2026

Дороже фалоимитатора уже

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:32:59 06-02-2026

так уже и помидорки гнилые по всем магазам лежат тухнут))) следом огурчики ))) ждем снижения цены ))) как раз к марту все будет норм!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:35:07 06-02-2026

Вчера в МарРа были по 399, поехал в Ашан - по 270, те же самые, где-то кто-то нас наеживает!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:36 06-02-2026

Народ! не берите пиво в магазинах, пусть оно все прокиснет
не берите масло подсолнечное, пусть оно все прогоркнет, картоха сопреет , свекла засохнет
Идите снежка поеште на улиуе

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:55 06-02-2026

ДА, снега много в этом году, нужно помогать чистить улицы
Желный снег можно не есть

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:29:25 06-02-2026

Вот вам и капитализм с человеческим лицом.Лучше пусть пропадёт пропадом ,чем достанется человеку по сходной цене.Прямо великие гуманисты.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:24:48 06-02-2026

Ага, сгноим, но людям не дадим купить. Вот и вся политика. Такая же гнилая как гниющие продукты в магазинах. И государство это поддерживает...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:48:36 06-02-2026

А есть дураки, которые покупают эти огурцы? хоть за 390, хоть за 270, да пусть они их сами жрут. Что там есть, ни вкуса, ни запаха.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:04:06 06-02-2026

какая стоимость энтих огурцов на выходе из теплицы?какая торговая накрутка?

  3 Нравится
Ответить
