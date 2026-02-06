Цены на огурцы достигнут пиковых отметок к концу февраля
А начиная с марта начнут снижаться
06 февраля 2026, 12:46, ИА Амител
В России увеличение стоимости огурцов каждую неделю с начала 2026 года сильно опережает темпы роста цен на прочие плодоовощи, рассказал "Парламентской газете" гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.
Средние розничные цены на огурцы в России составили 317,2 рубля за килограмм, что на 5,7% превышает значения недельной давности (300,1 рубля). Только за новогодние каникулы огурцы подорожали на 21,3%.
«Недельный рост цен связан с сезонными факторами — в это время года предложение огурцов низкое. В прошлые годы в этот период цены также росли», — пояснил Плугов.
По его словам, стоимость огурцов к концу февраля достигнет пиковых отметок, а начиная с марта начнет снижаться, причем ослабление цен будет вплоть до сентября.
По информации Алтайкрайстата на 2 февраля, в крае средняя цена одного килограмма свежих огурцов составляет 330,86 рубля.
Для сравнения: год назад, по данным на 3 февраля 2025 года, килограмм огурцов в Алтайском крае в среднем стоил 246,19 рубля. Так что за год рост стоимости составил 34%.
Ранее amic.ru рассказал, что цены на огурцы и помидоры резко взлетели в Алтайском крае в январе. Даже курица стоила дешевле, чем свежие овощи.
12:56:26 06-02-2026
Народ, ну не берите Вы эти огурцы. Это не продукт первой необходимости. Без них можно нормально питаться. Пусть сгниют в магазинах.
13:25:55 06-02-2026
Дороже фалоимитатора уже
13:32:59 06-02-2026
так уже и помидорки гнилые по всем магазам лежат тухнут))) следом огурчики ))) ждем снижения цены ))) как раз к марту все будет норм!
13:35:07 06-02-2026
Вчера в МарРа были по 399, поехал в Ашан - по 270, те же самые, где-то кто-то нас наеживает!
13:38:36 06-02-2026
Народ! не берите пиво в магазинах, пусть оно все прокиснет
не берите масло подсолнечное, пусть оно все прогоркнет, картоха сопреет , свекла засохнет
Идите снежка поеште на улиуе
16:38:55 06-02-2026
ДА, снега много в этом году, нужно помогать чистить улицы
Желный снег можно не есть
14:29:25 06-02-2026
Вот вам и капитализм с человеческим лицом.Лучше пусть пропадёт пропадом ,чем достанется человеку по сходной цене.Прямо великие гуманисты.
16:24:48 06-02-2026
Ага, сгноим, но людям не дадим купить. Вот и вся политика. Такая же гнилая как гниющие продукты в магазинах. И государство это поддерживает...
17:48:36 06-02-2026
А есть дураки, которые покупают эти огурцы? хоть за 390, хоть за 270, да пусть они их сами жрут. Что там есть, ни вкуса, ни запаха.
21:04:06 06-02-2026
какая стоимость энтих огурцов на выходе из теплицы?какая торговая накрутка?