Пожарные спасли людей из горящей квартиры в Рубцовске

К работам привлекли 10 человек личного состава, задействовали 2 автоцистерны и автолестницу

19 марта 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Людей спасли из горящей квартиры в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Пожар произошёл на улице Комсомольской, загорелась одна из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома.

"В ходе работы звеном газодымозащитной службы были спасены два человека, ещё четверо были эвакуированы. Пожар ликвидирован на площади около 12 кв. м, пострадавших нет", – сказано в сообщении.

К тушению привлекли 10 человек личного состава, задействовали две автоцистерны и автолестницу.