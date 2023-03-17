Что могло стать причиной пожара в здании ФСБ в Ростове?
Стали известны причины пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону, произошедшего накануне
17 марта 2023, 11:18, Анастасия Бичакова
Здание пограничного управления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону 16 марта. Пожар ликвидировали за несколько часов. Сотрудникам позволили войти в помещения, чтобы забрать личные вещи.
Обрушилось несколько стен. Кроме того, есть информация о погибшем. Что могло стать причиной ЧП – в материале amic.ru.
Что произошло?
В Ростове-на-Дону пожар вспыхнул в здании погрануправления ФСБ на пр. Сиверса, 20.
Жители заметили гигантский столб дыма. Кроме того, на кадрах происшествия видно языки пламени внутри строения.
Ранее amic.ru писал, что пламя распространилось на площади 800 кв. м. "Царьград" отмечал, что обрушилось две стены.
Позже ТАСС уточнил, что огонь охватил 880 кв. м.
Правда, что прогремел взрыв?
Да, перед началом пожара прогремел взрыв. Очевидцы услышали хлопок. Зазвенели стёкла – и повалили клубы дыма, добавила жительница одной из многоэтажек.
По информации ТАСС, на месте работали 86 человек, в том числе 69 – от МЧС.
Почему загорелось здание ФСБ?
Пожар в здании погрануправления мог произойти из-за замыкания электропроводки. Речь шла о силовом кабеле. Об этом сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Позже в центре общественных связей ФСБ заявили, что здание загорелось после воспламенения топлива и взрыва.
"Произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения", – уточняют в сообщении.
В гараже вспыхнул боеприпас, добавил источник 161.ru. Взрыв зафиксировали камеры домофона на соседнем доме.
Сколько пострадавших и погибших?
В результате пожара пострадали два человека, один – погиб. Об этом сообщили источники РИА Новости.
Голубев подчеркнул, что пострадал один человек. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Людей из соседних домов эвакуировали.
Горение ликвидировали через несколько часов после его начала. Сотрудники управления заходили в помещение, чтобы забрать личные вещи.
Похожий случай
Пожар на складе Ozon произошёл в Подмосковье 3 августа 2022 года. Огонь распространился на площади 35 кв. м. Обрушились стены и кровля.
Как основную причину ЧП рассматривали поджог. На месте работали экстренные службы, для тушения привлекли вертолёты.
Утверждалось, что пламя могло добраться до помещений с горюче-смазочными материалами.
"На втором и третьем этажах плотное задымление, высокая температура… Дальше там горючая легковоспламеняющаяся жидкость. Если туда дойдёт, склады мы с вами не удержим", – говорил замглавы МЧС по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.
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