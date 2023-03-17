Пожар в здании погрануправления мог произойти из-за замыкания электропроводки. Речь шла о силовом кабеле. Об этом сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Позже в центре общественных связей ФСБ заявили, что здание загорелось после воспламенения топлива и взрыва.

"Произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения", – уточняют в сообщении.

В гараже вспыхнул боеприпас, добавил источник 161.ru. Взрыв зафиксировали камеры домофона на соседнем доме.