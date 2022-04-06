Поддержать людей и бизнес. Как «Единая Россия» будет решать проблемы, вызванные экономическим кризисом

Реализацию положений народной программы «Единой России» и гарантии их выполнения в условиях санкций, а также новые решения, которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили на встрече фракции «Единой России» и премьер-министра Михаила Мишустина в преддверии ежегодного отчёта правительства в Госдуме.

«Партия через систему общественных приёмных, а также через свою работу в избирательных округах получает обратную связь от людей, оценки по уже принятым решениям и новые идеи по развитию нашей страны, по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов. Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом ведём работу по подготовке и реализации плана действий по обеспечению развития российской экономики. Выполняем задачи, поставленные президентом», — отметил Михаил Мишустин.

Как отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, в условиях санкций работа «Единой России» выстроена в режиме оперативного штаба. Это позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики.

Но ряд вопросов требуют дополнительных гарантий и проработки. Например, лекарственное обеспечение. Мишустин отметил, что при активном сотрудничестве с «Единой Россией» принят ряд решений, чтобы не допустить дефицита лекарств. В частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования, идёт работа над упрощением регистрации лекарств.

«Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования», — сообщил премьер-министр.

Владимир Васильев также поднял вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство предпринимает необходимые меры — выделено 39 млрд, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение.

Ещё одно важное направление, которое уже проработала «Единая Россия», — обеспечение горячим питанием школьников. Они должны быть обеспечены качественными продуктами, подчеркнул Владимир Васильев. Партия будет держать вопрос на контроле вместе с Минпросвещения.

Михаил Мишустин поддержал инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании на строительство спортивных площадок открытого типа: «На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтём 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году».

Помимо этого, Михаил Мишустин напомнил, что обеспечены основные направления народной программы «Единой России» — капремонт и строительство новых школ, ремонт студенческих общежитий, ремонт сельских клубов и библиотек, строительство и ремонт дорог, идёт работа над повышением доступности медпомощи.

«Тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, „Единая Россия“ демонстрирует, — мы на него просто опираемся. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме», — подчеркнул Михаил Мишустин.

В аналогичном режиме партийцы работают с исполнительными органами власти в регионах. О поддержке людей и бизнеса в рамках реализации народной программы в Алтайском крае рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.

«В феврале партия представляла промежуточный итог реализации народной программы. По инициативе нашей фракции в краевом Заксобрании на полмиллиарда рублей увеличилась статья расходов бюджета региона на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, были заложены средства на индексацию различных социальных выплат. Нам удалось увеличить дотации на выравнивание бюджетов муниципалитетов благодаря совместной работе с краевым Минфином», — сказал Голобородько.

Сейчас фракция совместно с правительством Алтайского края работает над стабилизацией ситуации в экономике региона. Они плотно взаимодействуют с исполнительной властью в рамках реализации партийных проектов, которые, в свою очередь, являются важнейшим инструментом реализации народной программы «Единой России». Одно из таких направлений — капитальный ремонт в течение двух лет 43 школ в городах и сёлах Алтайского края. Партия не только обеспечивает контроль в таких проектах, но и активно включается в работу по формированию перечня объектов и сопровождению их до окончания работ.

«Единая Россия» уже ведёт отдельное обсуждение с правительством края реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса. «Буквально вчера мы возобновили очную работу общественных приёмных партии и надеемся получить обратную связь от людей, которая поможет нам действовать ещё эффективнее», — резюмировал Денис Голобородько.