Высокий уровень. За что резиденции "Сахаров Парк" получили престижный сертификат

У премиального проекта — наивысший, платиновый статус

07 апреля 2026, 08:10, ИА Амител erid: 2W5zFHLcijK

Вариант интерьера в резиденциях "Сахаров Парка" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Резиденции "Сахаров Парк" получили высшую оценку по системе сертификации Urban Grade ("Урбан Грейд"), став первым проектом в Алтайском крае, завоевавшим платиновый статус. Это свидетельствует о высоком уровне качества, который соответствует лучшим мировым стандартам для жилья премиум-класса. Одним из ключевых факторов этой оценки стал блок "Квартиры", где проект продемонстрировал высокие (а иногда и максимальные) результаты как по обязательным, так и дополнительным параметрам.

Что оценивали эксперты Urban Grade?

Система Urban Grade проводит независимую оценку жилых комплексов более чем по 350 критериям, проверяя соответствие заявленному классу.

Эксперты изучили проект по четырем ключевым блокам: инфраструктура, квартиры, общественные пространства и инженерные системы. В целом "Сахаров Парк" набрал 90% по обязательным и 80% по дополнительным критериям. В блоке "Квартиры" проект получил 95% по обязательным и 88% по дополнительным баллам.

За что блок "Квартиры" получил такую высокую оценку?

В заключении экспертов сказано, что "Сахаров Парк" продемонстрировал высокое качество проектных решений, включая такие параметры, как габариты помещений, функциональное зонирование и уникальные планировки. Все эти характеристики способствовали получению высоких оценок — более 90% по каждому из этих критериев.

Одним из самых сильных блоков проекта стали инженерные системы квартир. Они получили высшую оценку — 100% по всем основным направлениям, включая кондиционирование, воздухообмен, электроснабжение и водоснабжение.

В резиденциях эти системы продуманы до мелочей: качественная вентиляция и кондиционирование обеспечивают идеальный климат в помещениях, а электроснабжение и водоснабжение полностью отвечают требованиям премиум-класса.

Еще один блок — квартирография. Будущим жильцам доступен широкий спектр планировок — резиденции с мастер-спальней, видовые резиденции, урбан-виллы (324 кв. м), пентхаусы (от 225 кв. м). Всего в комплексе 21 уникальный вариант резиденций.

«Квартирография ориентирована на современные сценарии проживания и включает решения, повышающие потребительскую ценность объекта, в том числе увеличенную высоту потолков, панорамное остекление и гибкость планировочных решений», — указано в отчете экспертов.

Пожалуй, единственный блок, где у проекта нет баллов, — отделка. "Сахаров Парк" акцентирует внимание на индивидуальности каждого жильца — здесь не будет стандартной отделки. Концепция премиум-жилья предполагает, что каждый покупатель сможет создать собственный стиль интерьера, максимально соответствующий его вкусам и предпочтениям.

"Сахаров Парк" открывает для своих резидентов новые горизонты с точки зрения комфорта и инвестиционного потенциала. С учетом растущего спроса на премиум-недвижимость в Барнауле и Алтайском крае проект подойдет как для постоянного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22"

