Водителю стало плохо. Легковушка выскочила на трамвайные пути в Барнауле
Авария случилась на улице Малахова
7 августа 2022, 19:30, Никита Черников
Легковой автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле, сообщили в компании «Страховой Аварком».
Авария случилась вечером 7 августа у дома № 177 по улице Малахова. Водителю иномарки стало плохо, в результате чего и произошло ДТП.
На кадрах видно, что легковушка получила серьёзные повреждения, сзади неё при этом стоит грузовик.
Подробности уточняются.
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