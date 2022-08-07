Водителю стало плохо. Легковушка выскочила на трамвайные пути в Барнауле

Легковой автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле, сообщили в компании «Страховой Аварком».

Авария случилась вечером 7 августа у дома № 177 по улице Малахова. Водителю иномарки стало плохо, в результате чего и произошло ДТП.

На кадрах видно, что легковушка получила серьёзные повреждения, сзади неё при этом стоит грузовик.

Подробности уточняются.