Водителю стало плохо. Легковушка выскочила на трамвайные пути в Барнауле

Авария случилась на улице Малахова

7 августа 2022, 19:30, Никита Черников

Легковой автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле, сообщили в компании «Страховой Аварком».

Авария случилась вечером 7 августа у дома № 177 по улице Малахова. Водителю иномарки стало плохо, в результате чего и произошло ДТП.

На кадрах видно, что легковушка получила серьёзные повреждения, сзади неё при этом стоит грузовик.

Подробности уточняются.

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

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