В Барнауле водитель протаранил качели на детской площадке между лодочкой и машинкой

На Павловском тракте во дворе дома № 299 произошло ДТП, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Водитель при парковке автомобиля снёс забор, вылетел на детскую площадку и врезался в качели», — рассказал местный житель.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

В комментариях отметили, что, судя по фотографиям, странности происходят не только на детской площадке, но и на парковке, где автомобили стоят как попало.

ДТП на детской площадке / Фото: vk.com/incident22