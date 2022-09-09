В Барнауле водитель протаранил качели на детской площадке между лодочкой и машинкой
Обошлось без пострадавших
9 сентября 2022, 15:52
На Павловском тракте во дворе дома № 299 произошло ДТП, сообщает «Инцидент Барнаул».
«Водитель при парковке автомобиля снёс забор, вылетел на детскую площадку и врезался в качели», — рассказал местный житель.
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
В комментариях отметили, что, судя по фотографиям, странности происходят не только на детской площадке, но и на парковке, где автомобили стоят как попало.
ДТП на детской площадке / Фото: vk.com/incident22
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