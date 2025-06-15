Российский кондитер Ренат Агзамов приехал на Алтай на мотоцикле

В соцсетях он поделился кадрами горных пейзажей и восхитился местной природой

15 июня 2025, 10:55, ИА Амител

Фото: соцсети Рената Агзамова

Главный кондитер России Ренат Агзамов приехал на Алтай на мотоцикле. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Вместе с группой мототуристов он поднялся по горному серпантину в Белокурихе.

"Поднялись немного в горы, проехались по серпантину. Красота. Небо фантастическое, дороги шикарные, природа, горы. Что еще нужно?" – отметил Агзамов.

Также кондитер посетил Бийск, где вместе с мотоциклистами сделал фото у памятника "Нулевой километр Чуйского тракта".

Фото: соцсети Рената Агзамова

Напомним, ранее о своем отдыхе на Алтае рассказал Николай Басков. С его слов, в Республике Алтай он тратит по 300 тысяч рублей за сутки. Несколько раз в год певец уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере. Там он принимает пантовые ванны, совершает прогулки на вертолете и ловит рыбу.