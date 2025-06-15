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Российский кондитер Ренат Агзамов приехал на Алтай на мотоцикле

В соцсетях он поделился кадрами горных пейзажей и восхитился местной природой

15 июня 2025, 10:55, ИА Амител

Фото: соцсети Рената Агзамова

Главный кондитер России Ренат Агзамов приехал на Алтай на мотоцикле. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Вместе с группой мототуристов он поднялся по горному серпантину в Белокурихе.

"Поднялись немного в горы, проехались по серпантину. Красота. Небо фантастическое, дороги шикарные, природа, горы. Что еще нужно?" – отметил Агзамов.

Также кондитер посетил Бийск, где вместе с мотоциклистами сделал фото у памятника "Нулевой километр Чуйского тракта".

Фото: соцсети Рената Агзамова

Напомним, ранее о своем отдыхе на Алтае рассказал Николай Басков. С его слов, в Республике Алтай он тратит по 300 тысяч рублей за сутки. Несколько раз в год певец уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере. Там он принимает пантовые ванны, совершает прогулки на вертолете и ловит рыбу.

Николай Басков / Фото: Telegram-канал Николая Баскова / t.me/baskovnikolay

Басков тратит на отдых на Алтае много денег, чтобы помолчать и посмотреть на муравьев

Несколько раз в год он уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере
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Алтайский край Знаменитости

Комментарии 17

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Гость

11:07:36 15-06-2025

Событие века!

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Гость

11:18:34 15-06-2025

Вы не были в Горной Колывани! Вот где край первозданной природы!
На речке Белой аж дух захватывает от величия и красоты. Правда, это для подойдет любителям экстрима и дикого отдыха. Сервиса там нет вообще.

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Гость

12:05:34 15-06-2025

Гость (11:18:34 15-06-2025) Вы не были в Горной Колывани! Вот где край первозданной прир... Баскков туда не поедет-300 тыщ негде тратить

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Гость

14:34:56 15-06-2025

Гость (11:18:34 15-06-2025) Вы не были в Горной Колывани! Вот где край первозданной прир... Главное, чтоб там вот такие и прочие "отдыхающие" не появлялись. Иначе, все эти "туристы" всю природу вытопчат как в Горном Алтае.

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Гость

14:35:49 15-06-2025

Гость (11:18:34 15-06-2025) Вы не были в Горной Колывани! Вот где край первозданной прир... Лучше не вспоминайте,а то и там всё загадят

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Гость

17:00:13 15-06-2025

Гость (14:35:49 15-06-2025) Лучше не вспоминайте,а то и там всё загадят... там и гадить нечего, бкз того гадостно. там ВЕЗДЕ КЛЕЩИ с боррелиозом

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Гость

16:59:29 15-06-2025

Гость (11:18:34 15-06-2025) Вы не были в Горной Колывани! Вот где край первозданной прир... вы про что вообще??! там гадость, куча клещей, комаров, кругом засрано все , не рекомендую категорически. Местные пьяные везде и на дорогах крайне опасно

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Ас

17:37:38 15-06-2025

Гость (11:18:34 15-06-2025) Вы не были в Горной Колывани! Вот где край первозданной прир... Съездий за Онгудай в горном Алтае, и ещё дальше в курай...Колывань покурит в сторонке.

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Гость1

12:39:10 15-06-2025

Живут же люди!

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Василий

13:15:33 15-06-2025

Полностью согласен насчёт р. Белой! Дикая природа, рыба, ягода, избыток кислорода, тёплая водичка! Хотя, можно и мишку увидеть....

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Гость

17:00:51 15-06-2025

Василий (13:15:33 15-06-2025) Полностью согласен насчёт р. Белой! Дикая природа, рыба, яго... вы про что?? отвратительное место. комары сожрали и клещей кучи

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Гость2

14:02:14 15-06-2025

Когда есть деньги все пути открыты.

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Гость

15:32:25 15-06-2025

В Горном себя песчинкой чувствуешь. Такая мощь природы! Особенно когда за 5 мин меняется погода в худшую сторону.

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Гость

17:01:38 15-06-2025

Гость (15:32:25 15-06-2025) В Горном себя песчинкой чувствуешь. Такая мощь природы! Особ... если живешь в комфорте и подготовлен к путешествию на "5" то нормально и отлично

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Гость

10:35:43 16-06-2025

Для чего нам эта информация?
Ну приехал какой-то кондитер куда-то там... И что здесь такого выдающегося?
Мой знакомый мастер-приемщик тоже приезжал в Алтайский край месяц назад из другого города на машине...
Мне теперь этим гордиться?

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гость

07:19:31 17-06-2025

счастье то какое

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Гость

04:29:28 18-06-2025

Кто это, и зачем эта информация?

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