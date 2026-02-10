НОВОСТИОбщество

РПЦ осудила шутки Нурлана Сабурова об Иисусе Христе

Представитель церкви назвал стендапера человеком без уважения к святыням

10 февраля 2026, 14:17, ИА Амител

Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика
Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выступил с резкой критикой в адрес стендап‑комика Нурлана Сабурова. 

Причиной стало то, что артист позволил себе шутить об Иисусе Христе. В беседе с РИА Новости представитель Русской православной церкви подчеркнул, что подобные высказывания свидетельствуют об отсутствии уважения к религиозным святыням.

«Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей», — заявил Кипшидзе.

Ранее стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет. Мера принята в целях обеспечения национальной безопасности, а также для соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно‑нравственных ценностей.

Ранее Сабуров заявил о готовности выступить в Риге за 25 тысяч евро. В райдере артиста указаны две бутылки виски выдержкой 15–18 лет, молочный шоколад Ritter Sport и средства для укладки волос.

Стендап‑комик Нурлан Сабуров / Фото: социальные сети Нурлана Сабурова

Сабуров сообщил, что благодарен России

По словам выдворенного на родину стендапера, его дружелюбно и тепло встречали в российских городах
НОВОСТИОбщество

РПЦ Знаменитости

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:21:40 10-02-2026

осуждают осужденные

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:06:50 10-02-2026

а если он атеист ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:19:37 10-02-2026

а что известный плотник говорил об этом?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:10 10-02-2026

гость (15:19:37 10-02-2026) а что известный плотник говорил об этом?...
Джузеппе?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:22 10-02-2026

Религиозное сознание это что за сознание такое, что его каждый должен иметь? И должен ли?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:05 10-02-2026

Не судите, да не судимы будете, ну или как-то так. Хорошо, что их не оскорбляют шутки остальных стендаперов

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:06 10-02-2026

Потому что:
1) Умные
2) Молодежь

Ответ найден. Можно мне хоть одну депутатскую зарплату?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:20 11-02-2026

О чём вообще можно говорить с людьми, которые не почитают Летающего Макаронного Монстра, прилюдно насмехаются над этой Святыней и вообще отрицают Пастафарианство???!!!
Причём есть чёткие доказательства реальности этого культа - варёная лапша на столах россиян, которую можно потрогать и даже съесть. В отличие от баек и вымыслов других... ээээ .... ну вы поняли.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров