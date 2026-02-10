РПЦ осудила шутки Нурлана Сабурова об Иисусе Христе
Представитель церкви назвал стендапера человеком без уважения к святыням
10 февраля 2026, 14:17, ИА Амител
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выступил с резкой критикой в адрес стендап‑комика Нурлана Сабурова.
Причиной стало то, что артист позволил себе шутить об Иисусе Христе. В беседе с РИА Новости представитель Русской православной церкви подчеркнул, что подобные высказывания свидетельствуют об отсутствии уважения к религиозным святыням.
«Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей», — заявил Кипшидзе.
Ранее стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет. Мера принята в целях обеспечения национальной безопасности, а также для соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно‑нравственных ценностей.
Ранее Сабуров заявил о готовности выступить в Риге за 25 тысяч евро. В райдере артиста указаны две бутылки виски выдержкой 15–18 лет, молочный шоколад Ritter Sport и средства для укладки волос.
14:21:40 10-02-2026
осуждают осужденные
15:06:50 10-02-2026
а если он атеист ?
15:19:37 10-02-2026
а что известный плотник говорил об этом?
18:09:10 10-02-2026
гость (15:19:37 10-02-2026) а что известный плотник говорил об этом?...
Джузеппе?
16:12:22 10-02-2026
Религиозное сознание это что за сознание такое, что его каждый должен иметь? И должен ли?
16:21:05 10-02-2026
Не судите, да не судимы будете, ну или как-то так. Хорошо, что их не оскорбляют шутки остальных стендаперов
18:27:06 10-02-2026
Потому что:
1) Умные
2) Молодежь
Ответ найден. Можно мне хоть одну депутатскую зарплату?
09:55:20 11-02-2026
О чём вообще можно говорить с людьми, которые не почитают Летающего Макаронного Монстра, прилюдно насмехаются над этой Святыней и вообще отрицают Пастафарианство???!!!
Причём есть чёткие доказательства реальности этого культа - варёная лапша на столах россиян, которую можно потрогать и даже съесть. В отличие от баек и вымыслов других... ээээ .... ну вы поняли.