РПЦ осудила шутки Нурлана Сабурова об Иисусе Христе

Представитель церкви назвал стендапера человеком без уважения к святыням

10 февраля 2026, 14:17, ИА Амител

Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выступил с резкой критикой в адрес стендап‑комика Нурлана Сабурова.

Причиной стало то, что артист позволил себе шутить об Иисусе Христе. В беседе с РИА Новости представитель Русской православной церкви подчеркнул, что подобные высказывания свидетельствуют об отсутствии уважения к религиозным святыням.

«Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей», — заявил Кипшидзе.

Ранее стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет. Мера принята в целях обеспечения национальной безопасности, а также для соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно‑нравственных ценностей.

