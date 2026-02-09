Сабуров сообщил, что благодарен России
По словам выдворенного на родину стендапера, его дружелюбно и тепло встречали в российских городах
09 февраля 2026, 07:51, ИА Амител
Стендап‑комик Нурлан Сабуров выразил благодарность России, где, по его словам, он обрел свою публику и состоялся как артист. На своей странице в Instagram* комик написал:
«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам».
Он также напомнил, что его творческий путь начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, затем продолжился в Москве, а в последующие годы он побывал во множестве российских городов — нередко неоднократно.
«За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — написал комик.
Между тем в пятницу, 6 февраля, в правоохранительных органах сообщили, что 30 января Нурлану Сабурову был введен запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно‑нравственных ценностей.
Ранее сообщалось, что стендапер Сабуров пытался получить ВНЖ, но не смог сдать тест по истории России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
08:36:13 09-02-2026
Встречали дружелюбно и тепло - а ты нас грязью поливал.
09:08:25 09-02-2026
Гость (08:36:13 09-02-2026) Встречали дружелюбно и тепло - а ты нас грязью поливал. ... Бизнес, ничего кроме бизнеса....
09:28:53 09-02-2026
Гость (09:08:25 09-02-2026) Бизнес, ничего кроме бизнеса....... А вы вот прям тоже это видели или слышали. Или просто тезиса от анонима достаточно?
09:23:49 09-02-2026
Гость (08:36:13 09-02-2026) Встречали дружелюбно и тепло - а ты нас грязью поливал. ... Интересно было бы узнать, кого это НАС??? Лично тебя?
"... Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
С раскосыми и жадными очами!", и ОН такой же.
09:27:50 09-02-2026
Тут ещё хлеще файлов Эпштейна ни кто ни чего не видел и не знает, но все осуждают.
Вон даже на матке нашелся человек которого грязью поливали.
Разве может кого-то в такой ситуации смущать факт, что не было тако и информации об этом не найти.
Да и кого интересуют причины последнее время, схема отработана как у собак, чужой, взять и понеслось...
09:54:07 09-02-2026
Ничего не знаю про его высказывания о России, плохо он говорил или нет. Но как-то раз Сабуров сказал про себя, что когда его не будет, никто не скажет, что ушла эпоха, а скажут - ушел и по.. Он был прав) Мне до лампочки, есть Сабуров или нет Сабурова. ¯\_(ツ)_/¯
10:13:50 09-02-2026
а где же все его "коллеги", понассали в трусы? Азамат, Дорох, Харламов, УП и со... Как на гастроли - так вот они, а чуть что - мы в домике.
10:26:49 09-02-2026
Не слышала чтобы он высказывался против... И шоу его, да не цензурные, но хоть немного заставляют задуматься... А на замену кто? Джиган и фа-фа-пэ-пэ...
10:36:34 09-02-2026
маловато мотоциклов купил
10:38:04 09-02-2026
в интересах национальной безопасности страны --- поконкретней бы
10:44:20 09-02-2026
а плитку он класть умеет?
11:39:00 09-02-2026
Лохи ржали и платили, а теперь у них открылись глаза. Жизнь - вы хотите верности и любви от проституток?!
Пугачёва больше нагадила - жива и здорова. Список длинный.