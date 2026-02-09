Сабуров сообщил, что благодарен России

По словам выдворенного на родину стендапера, его дружелюбно и тепло встречали в российских городах

09 февраля 2026, 07:51, ИА Амител

Стендап‑комик Нурлан Сабуров / Фото: социальные сети Нурлана Сабурова

Стендап‑комик Нурлан Сабуров выразил благодарность России, где, по его словам, он обрел свою публику и состоялся как артист. На своей странице в Instagram* комик написал:

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам».

Он также напомнил, что его творческий путь начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, затем продолжился в Москве, а в последующие годы он побывал во множестве российских городов — нередко неоднократно.

«За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — написал комик.

Между тем в пятницу, 6 февраля, в правоохранительных органах сообщили, что 30 января Нурлану Сабурову был введен запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно‑нравственных ценностей.

Ранее сообщалось, что стендапер Сабуров пытался получить ВНЖ, но не смог сдать тест по истории России.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская